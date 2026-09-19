Gobierno de Abelardo De La Espriella expidió paquete de medidas tributarias para reconstrucción en zonas afectadas por el terremoto: ¿lo benefician?

Tal como lo prometió el presidente Abelardo De La Espriella, su gobierno expidió un paquete de medidas tributarias que permitirá avanzar en la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.

A través de un comunicado de prensa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026.

Esta norma establece un robusto paquete de medidas fiscales, aduaneras y cambiarias, que pueden ser solicitadas ante la Dian hasta el próximo 19 de noviembre y aplican a todo el territorio nacional.

Entre los beneficios hay alivios con aplicación en todo el territorio nacional, como la reducción en sanciones e intereses moratorios: “Los contribuyentes en mora por obligaciones anteriores al 10 de agosto de 2026 que se pongan al día o corrijan y presenten sus declaraciones pendientes antes del 19 de noviembre de 2026 obtendrán el 85 % de descuento en sanciones. Pagarán únicamente el 15 % del valor de la sanción y actualización, según sea el caso. Tasa preferencial de interés moratorio: Se fija en 4,5 % anual (frente a las tasas ordinarias de mora)”, se lee en el comunicado.

El presidente Abelardo De La Espriella y una de las edfificiones en Pereira tras el terremoto. Foto: Semana/Presidencia

De igual forma, para aquellos contribuyentes con procesos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, con demanda presentada antes del 10 de agosto, el Decreto Legislativo autoriza conciliar con la Dian.

Por ejemplo, “en primera instancia: Conciliación del 85 % de sanciones e intereses al 4,5 % anual, tras pagar el 100 % del impuesto en discusión y el 15 % restante. Y en segunda instancia: Conciliación del 80 % de sanciones e intereses al 4,5 %“.

También estableció que las donaciones o pagos en especie que reciban los sujetos afectados, hasta por un valor acumulado de 2.600 UVT por beneficiario, se consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para el receptor. “Donación voluntaria de saldos a favor: Los contribuyentes podrán donar total o parcialmente a la Nación sus saldos a favor reconocidos por la Dian para financiar la atención del desastre. Dicha donación otorgará un descuento tributario en la declaración de renta, conforme a la normativa vigente”.

Presidente De La Espriella en Buenaventura con la comunidad afectada por el terremoto. Foto: Pantallazos de la transmisión de la Presidencia (15 septiembre de 2026)

La Dian fijó facilidades abreviadas y diferimiento de deudas. Entre ellas, hasta 24 meses sin garantía: “Quienes registren obligaciones vencidas podrán solicitar facilidades de pago hasta por dos años sin requerir garantías. Hasta 36 meses con garantía personal: Aplica para deudas que no superen las 6.000 UVT, es decir, $314.244.000. Igualmente, reprogramación de acuerdos vigentes: Las personas y empresas que ya contaban con un acuerdo de pago con la Dian y cayeron en mora tras el terremoto, podrán reprogramar las cuotas que debían pagar entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre, por una sola vez, hasta por 12 meses, sin incurrir en causales de incumplimiento”.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó materiales y maquinaria de construcción a los damnificados por el terremoto en la unidad deportiva Alberto Galindo. Foto: Raúl Palacios

Los contribuyentes cobijados por este decreto legislativo tienen plazo para beneficiarse hasta el 19 de noviembre.