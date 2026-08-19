Dian reporta ingreso de 640 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó este miércoles, 19 de agosto, que 640 toneladas de ayuda humanitaria han ingresado a Colombia para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Abelardo De La Espriella anunció que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez, donarán 200.000 millones de pesos

Según la entidad, entre el 12 y el 18 de agosto llegaron al país alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos, carpas, cobijas, equipos de rescate, generadores de energía, herramientas y materiales para refugios temporales, entre otros elementos.

Donaciones provenientes de otras naciones. Foto: Montaje Semana

Las ayudas ingresaron por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira y fueron enviadas por gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España.

Para facilitar el ingreso de las donaciones, la Dian activó un plan especial de atención en los principales puntos de entrada aérea del país. La entidad señaló que más de 2.000 funcionarios participaron en los procesos relacionados con la recepción y movilización de los suministros.

“Para garantizar que las ayudas lleguen oportunamente a la población damnificada, dispusimos atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso aéreo al país con más de 2.000 funcionarios, agilizando los trámites aduaneros y los procedimientos necesarios para la recepción y movilización de los suministros destinados a atender la emergencia”, afirmó Andrés Felipe Velásquez, director general de la Dian.

Abelardo De La Espriella anuncia donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel por 150.000 millones de pesos para la reconstrucción en Cali

La entidad también indicó que mantiene habilitados los mecanismos para facilitar el ingreso de donaciones provenientes del exterior. Estas pueden incluir ropa, calzado, cobijas, colchonetas, carpas, sábanas, toallas, utensilios de cocina, mobiliario para albergues temporales, material escolar y herramientas.

Envío de ayuda humanitaria de India Foto: Captura de pantalla de X / @DrSJaishankar

De acuerdo con la Dian, estas ayudas no tienen límites en cantidad ni en valor aduanero y están exentas del pago de tributos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para este tipo de donaciones.

Además, la entidad ofreció a las gobernaciones de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas mercancías aprehendidas susceptibles de donación, por un valor cercano a 4.800 millones de pesos.

La Dian señaló que está a la espera de que las gobernaciones manifiesten su interés y confirmen la pertinencia de los bienes. También informó que priorizó 19 solicitudes de alcaldías de Chocó, Quindío y Valle del Cauca para la entrega de materiales de construcción, carpas, elementos de alojamiento temporal y maquinaria para la remoción de escombros y recuperación de vías.