Finanzas

Estos ciudadanos podrían acceder a beneficios tributarios y no todos conocen el requisito

El crecimiento del mercado ha puesto en el foco los incentivos tributarios disponibles para determinadas tecnologías.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de octubre de 2026 a las 7:10 a. m.
Las normas del país permiten acceder a una serie de beneficios tributarios.
Las normas del país permiten acceder a una serie de beneficios tributarios. Foto: iStock
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