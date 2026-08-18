Estos son los millonarios aportes que empresas y empresarios hicieron para ayudar a los afectados por el terremoto

La magnitud de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió varias regiones del país activó una respuesta empresarial de gran escala.

En cuestión de días, compañías, gremios, fundaciones y empresarios anunciaron millonarias donaciones y aportes en especie para atender a las comunidades afectadas, reconstruir infraestructura y garantizar servicios básicos.

Abelardo De La Espriella anunció que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez donarán 200.000 millones de pesos

Los recursos comprometidos superan los 800.000 millones de pesos, a los que se suman alimentos, transporte, conectividad y ayudas para animales, en una movilización que involucra a sectores como la banca, la industria, el comercio, las telecomunicaciones, el transporte y la minería.

Cada vez más empresarios se unen a la consecución de recursos para atender la desvastación tras el movimiento telúrico. Foto: Mauricio Alvarado/Aymer Andrés Álvarez

Entre los aportes económicos de mayor magnitud está el anunciado por Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez, quienes donarán 200.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas.

El anuncio fue confirmado por el presidente Abelardo De La Espriella y se convirtió en uno de los mayores aportes individuales conocidos hasta ahora para responder a la tragedia.

A este esfuerzo se sumó Proantioquia, junto con las empresas que hacen parte de esta organización, con recursos por otros 200.000 millones de pesos. La iniciativa busca apoyar la recuperación de las comunidades damnificadas y complementar los esfuerzos públicos destinados a atender la emergencia.

Otro de los grandes aportes provino de Jaime Gilinski y Raquel Kardonski, quienes anunciaron una donación de 150.000 millones de pesos. Los recursos estarán destinados principalmente a la reconstrucción de hospitales, centros de salud y establecimientos educativos de Cali, una de las ciudades que ha concentrado buena parte de las acciones de respuesta.

Por su parte, David Vélez y Mariel Reyes comprometieron 100.000 millones de pesos para atender la emergencia, con una prioridad especial en Chocó.

La Fundación Santo Domingo, Valorem y compañías vinculadas al Grupo Santo Domingo también anunciaron una contribución conjunta de 100.000 millones de pesos, ampliando la participación del sector privado en la respuesta.

Donaciones Laika para afectados por el terremoto. Foto: Laika

En el frente gremial, la campaña Empresas Unidas por Colombia, liderada por la Andi, logró recaudar 201.637 millones de pesos con la participación de más de 100 compañías.

El gremio también había anunciado que destinaría el 50 % de los recursos recaudados durante su Congreso para apoyar a las víctimas del terremoto. La estrategia busca canalizar los aportes empresariales hacia las necesidades más urgentes y evitar la dispersión de esfuerzos.

La ayuda no se ha limitado a las grandes donaciones monetarias. Grupo Argos y el cantante Nicky Jam anunciaron un aporte de 13.000 millones de pesos mediante la campaña Adopta un Hogar, orientada a apoyar la recuperación de viviendas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

A través de la Fundación Grupo Argos se sumaron otros 1.000 millones de pesos destinados a garantizar acceso a agua y entregar elementos de primera necesidad.

Tecnoglass comprometió 6.000 millones de pesos, entre recursos económicos y ventanas destinadas a la reconstrucción. En el sector de alimentos y comercio, Grupo Éxito anunció una ayuda de 3.000 millones de pesos representada en aproximadamente 450 toneladas de alimentos, con las que se busca beneficiar a cerca de 26.000 familias damnificadas.

Desde el sector minero-energético también se activaron recursos. Drummond anunció ayudas por aproximadamente 4.700 millones de pesos, mientras Ecopetrol destinó 5.000 millones de pesos para apoyar la respuesta humanitaria, incluidos alimentos, agua, carpas, elementos de aseo y logística.

La respuesta empresarial también ha incluido apoyo operativo. Cine Colombia entregó alimentos y puso a disposición un vehículo de la Ruta 90 con capacidad para transportar 12 toneladas de ayudas. La compañía priorizó el traslado de donaciones hacia Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Cali, como parte de la caravana Colombia, un solo corazón.

Cine Colombia entrega alimentos y apoya logística de ayuda tras terremoto

De esta manera, el sector del entretenimiento se sumó a una emergencia que requiere no solo recursos, sino también capacidad logística para hacerlos llegar a las zonas afectadas.

La solidaridad se extendió incluso a los animales damnificados. Una alianza entre Gabrica, LATAM Airlines Colombia, el Instituto de Protección Animal, Corferias-Expopet y la Cruz Roja permitió reunir 36 toneladas de alimentos e insumos para perros y gatos.

De ese total, Gabrica aportó directamente 20 toneladas, mientras los demás aliados contribuyeron con transporte, coordinación y otros elementos necesarios para atender a los animales afectados.

Finalmente, el sector de telecomunicaciones puso el foco en mantener las comunicaciones durante la emergencia. Claro anunció beneficios para sus clientes prepago en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Los usuarios recibirán automáticamente siete días de servicio, 2 GB de datos, minutos ilimitados y SMS, una medida destinada a facilitar el contacto entre familiares y apoyar las comunicaciones en las zonas afectadas.