Gustavo Petro trató de “brutos” a los vecinos de Sierras del Moral que no quieren que viva en su conjunto y les anticipó su futura residencia

El presidente Gustavo Petro ha respondido en menos de 48 horas en dos oportunidades a los vecinos del conjunto Sierras del Moral, en Bogotá, quienes, a través de un comunicado, rechazaron que el exmandatario, quien está buscando dónde residir tras dejar la Casa de Nariño, viva a pocos metros de ellos.

“Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, aseguran los vecinos en su texto.

Residentes de Sierras del Moral piden revisión jurídica ante eventual llegada de Gustavo Petro. Foto: API

Petro, a través de su cuenta oficial de X, los llamó “supuestos vecinos” y dijo que “tienen que ser muy brutos para no leer en internet la traducción de la ley OFAC de los Estados Unidos y no darse cuenta de que solo es para personas de los EE. UU.”.

Colombia —añadió el exmandatario— “es soberana; repitan varias veces, así hayan votado por un presidente extranjero, deben saber que tienen que derribar la constitución, sus libertades y derechos para lograr que una ley de los Estados Unidos rija para la ciudadanía colombiana”.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

Y siguió: “Yo reduje sustancialmente el déficit de vivienda cuantitativa y cualitativa de Colombia entregándoles subsidios directamente al usuario de vivienda y no al gran banquero y al gran constructor. Y ahora, un degenerado del fascio que se cree rico quiere impedirme vivir en Colombia, o tener casa, imbécil y bruto además”.

Petro remató: “Los verdaderos vecinos de Sierras del Moral deberían sentirse preocupados de tener un vecino así, peligroso para los hijos porque les puede enseñar a matar personas. El que busca matar derechos termina matando a las personas”.

Tras dejar la Casa de Nariño, Gustavo Petro vive en un apartamento que le cedió Gustavo Bolívar. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Y anunció: “Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero que me arrienden allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero. Venderé la mía algún día y de lo que tenga derecho de esa casa haré otra de menos espacio porque ya mis hijos e hijas viven en otras partes y deben ser libres para vivir donde quieran”.

El presidente remató: “Al colegio que sacó a una menor de edad de estudiar porque pensaron que era mi hija o se relacionaba con mis ideas políticas, debe caerle todo el peso de la ley”.

Petro, quien busca un lugar para residir tras su separación de Verónica Alcocer, ya había respondido este viernes a sus supuestos vecinos. “No estoy buscando casa para comprar porque ya tengo y puedo venderla para buscar otra. Así es que todo es una soberana calumnia y mucho más, asustar a la gente de Colombia pensando que se meten en problemas si hacen una transacción conmigo, si la persona con la que hago un trato no es una persona de EE. UU”.

Desde que el político del Pacto Histórico dejó la Casa de Nariño, tras culminar su gobierno, ha vivido alojado en la residencia de Gustavo Bolívar.