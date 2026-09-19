“La tragedia de la niñez no puede convertirse en reflector, escudo ni parapeto de nadie”: directora del ICBF a Jennifer Pedraza

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, le envió un mensaje a la senadora de la oposición Jennifer Pedraza, por su intervención en el debate de control político al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, esta semana.

Presentan moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, tras operaciones de la Fuerza Pública

El titular de la cartera de Defensa afrontó una moción de censura que fue citada por parte del Pacto Histórico, tras los operativos realizados por la Fuerza Pública, en los que se han dado golpes contundentes a los criminales.

La inconformidad de los 19 congresistas que citaron la moción de censura se debe a que durante los bombardeos a las estructuras criminales han resultado menores de edad muertos y señalan que el ministro tiene responsabilidad política por estos acontecimientos.

En medio del debate, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó cuánto dinero destina Colombia para prevenir el reclutamiento de niños. “Cero pesos para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero para justificar un bombardeo sí hay que pagar bodegas en redes sociales”, dijo.

Además, destacó el siguiente mensaje a través de sus redes sociales, el cual acompañó con un video de su intervención en el Congreso de la República.

“‘Nos enteramos después de que ya había pasado’. Así respondió el ICBF sobre la muerte de tres niños reclutados en Guaviare. Había una alerta de reclutamiento desde 2025. ¿Qué hicieron? Nada distinto”, escribió Pedraza.

Frente a esto, la directora del ICBF se pronunció a través de sus redes sociales, cuestionando la intervención de la senadora y el oportunismo frente a la temática de la niñez para hacer política.

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“Senadora Jennifer Pedraza, qué curioso que una administración que comienza hace poco más de un mes termine siendo el escenario perfecto para cobrarle años de reclutamiento, violencia y abandono de nuestra niñez”, señaló Restrepo en su mensaje.

La funcionaria fue enfática en que “el control político es su derecho. Ejérzalo. Pero la tragedia de la niñez no puede convertirse en reflector, escudo ni parapeto de nadie”.

Restrepo Cañavera aseguró que “durante demasiado tiempo la niñez ha servido de bandera, de consigna y hasta de moneda de cambio en las disputas políticas de este país”, por lo que resaltó que este es un tema que tiene que empezar a cambiar.

“Eso tiene que terminar. Colombia está mirando, y cada vez resulta más fácil distinguir entre quienes trabajan por proteger a la niñez y quienes aparecen cuando su tragedia ofrece una buena tribuna”, concluyó.