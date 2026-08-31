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Así fue el bombardeo de las Fuerzas Militares en contra de las disidencias de alias Calarcá en el Guaviare

Estas son las primeras imágenes del operativo que se adelantó el pasado jueves.

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Redacción Semana
31 de agosto de 2026 a las 1:27 p. m.
Estas son las primeras imágenes del operativo en contra de las disidencias de alias Calarcá en el departamento del Guaviare.
Estas son las primeras imágenes del operativo en contra de las disidencias de alias Calarcá en el departamento del Guaviare. Foto: 1. Fuerzas Militares / 2. SEMANA

Un intenso operativo se adelantó en la noche del pasado 27 de agosto en contra del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Tras el operativo, el presidente Abelardo De La Espriella reveló que ocho integrantes de las disidencias fueron dados de baja. Entre ellos, varios hombres de máxima confianza del jefe de las disidencias, cuya neutralización o captura se ha convertido en una de las prioridades del nuevo Gobierno.

“Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare. Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”, expresó el jefe de Estado.

Este lunes, se conocieron varias imágenes del gigantesco operativo. Así como de los elementos incautados por los hombres de las Fuerzas Militares.

El ataque aéreo estratégico se llevó a cabo “en tres zonas campamentarias en cercanías del río Inirida en el municipio de El Retorno, donde delinque la estructura del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ comandada por alias Cotiz”.

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