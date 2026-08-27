Alias Urías Perdomo, capturado en la polémica caravana de Calarcá, habría muerto en bombardeo en el Guaviare

En 2024, integrantes del Ejército detuvieron una gigantesca caravana de un esquema de seguridad que se movilizaba en el departamento de Antioquia.

Tensionantes momentos entre el Ejército y hombres de seguridad de cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Antioquia, en 2024. Foto: Suministrado a Semana

En su momento, el Ministerio de Defensa reportó:

“Seis integrantes de las disidencias comandadas por alias Calarcá fueron capturados en puesto de control en Antioquia.

“Dentro de los detenidos se encuentra alias Firu, principal cabecilla del frente 36. Igualmente, cinco personas más en flagrancia: Érika, quien tenía en su poder un proveedor y otros elementos, y María Alejandra Ojeda, quien tenía una pistola en porte ilegal. También, el conocido como Ramiro, quien, a pesar de tener suspendida la orden de captura, igualmente admitió portar un arma ilegal y por esa razón fue capturado en flagrancia. Lo mismo que alias Urías Perdomo, cabecilla del frente Rodrigo Cadete, y alias Oliver González, de la Comisión Raúl Reyes”, señaló la entidad.

La sorpresa fue mayor cuando se constató que dentro de los vehículos iba alias Calarcá y varios de sus hombres de confianza.

Alias Urías Perdomo, hombre de confianza de alias Calará. Foto: Ministerio de Defensa

El hecho se convirtió en uno de los bochornosos escándalos del gobierno Petro, durante el cual peligrosos criminales eran custodiados con recursos del Estado.

Alias Calarcá, al igual que los otros que iban en la caravana, quedó en libertad luego, por orden de la autoridad competente.

El 2024, integrantes del Ejército detuvieron una gigantesca caravana de un esquema de seguridad que se movilizaba en del departamento de Antioquia. Foto: Suministrado a Semana

Dos años después, este jueves 27 de agosto, autoridades informaron que se lanzó un bombardeo contra los hombres de alias Calarcá en el Guaviare, durante el cual habría muerto Urías Perdomo, uno de los criminales que iban en la caravana de 2024.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Fiscalía General de la Nación, la acción de las Fuerzas Militares produjo la muerte en desarrollo de operaciones de 11 integrantes de esas disidencias.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella habló a través de su cuenta de X del bombardeo contra las estructuras que denominó terroristas:

“Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño.

“En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”.

Días antes, en su más reciente discurso en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, el jefe de Estado había dicho que las disidencias de las Farc eran consideradas organizaciones terroristas y que serían atacadas con toda la contundencia de las Fuerzas Militares y de la Policía.