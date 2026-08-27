Registraduría alerta por nueva estafa: así es como le roban los datos personales y hasta se le meten a su cuenta bancaria

La Registraduría Nacional lanzó una alerta por unas llamadas falsas a las personas en las que les hablan de supuestos subsidios que serían tramitados en sedes de la entidad, una nueva estafa que cada vez es más común.

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Por medio de un comunicado, la institución indicó que personas inescrupulosas están utilizando de manera indebida su nombre para referirse a un dinero que sería entregado por Prosperidad Social.

Al parecer, en medio de estas llamadas, los delincuentes enredan a las víctimas y les envían un enlace. Posteriormente, les piden activar una videollamada, con el propósito de validar sus datos en la plataforma.

Los engaños por llamada suelen ser efectivos debido a la forma en que se logra persuadir a las víctimas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Detrás de esta modalidad estaría el propósito de obtener datos personales y acceder a cuentas bancarias para sustraer dinero, configurando así una nueva forma de fraude.

“De acuerdo con la información conocida, los delincuentes manifiestan que el supuesto beneficiario puede realizar de manera presencial el trámite para acceder al subsidio en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil o en cualquiera de los SuperCade de Bogotá”, señaló la entidad.

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La autoridad nacional reiteró en el comunicado que en ninguna de sus sedes en el ámbito nacional se adelantan trámites relacionados con la entrega de subsidios.

Por lo mismo, hizo un llamado a los ciudadanos que reciban estas llamadas para que se abstengan de abrir enlaces o activar videollamadas, pues podrían convertirse en víctimas de delitos cibernéticos.

Los ciudadanos deben abstenerse de abrir enlaces o activar videollamadas con desconocidos. Foto: Getty Images

Asimismo, pidió alertar a las autoridades ante cualquier acción sospechosa o en caso de caer en esta modalidad, que ya habría dejado algunas víctimas.

Es importante precisar que este tipo de estafa se ha vuelto cada vez más frecuente y que los delincuentes han mejorado sus tácticas para engañar a las posibles víctimas. Por ello, es necesario estar atento a cualquier detalle irregular y comunicarse con las entidades a través de sus canales oficiales.