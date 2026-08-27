Amenazan a Brigada Forestal del Ejército con “mandarles un droncito” mientras combatía incendio en Tolima: “Sabían las coordenadas”

En horas de la mañana de este 27 de agosto, integrantes de la Brigada Forestal del Ejército Nacional fueron amenazados mientras adelantaban labores para controlar un incendio en el municipio de Suárez, Tolima, según denunció la gobernadora del departamento, Adriana Matiz.

Terror en Tolima: incineran bus y gobernadora responsabiliza a las disidencias de las Farc. “Ataque contra el pueblo”

De acuerdo con la declaración realizada por Matiz, quienes profirieron las amenazas aseguraron conocer cuántas personas estaban en el lugar y las coordenadas en las que se encontraban. Ante la advertencia, los integrantes de la brigada optaron por retirarse del área.

Las intimidaciones se produjeron mediante el radio de comunicaciones de los uniformados.

“Les dijeron que lo mejor era que se fueran de ese sitio, que no apagaran ese incendio, que sabían cuántas personas estaban allí, que sabían también cuáles eran las coordenadas de ellos y que, si ellos no se iban, pues ellos sencillamente iban a mandarles un droncito”, relató la gobernadora.

La mandataria explicó que el hecho fue puesto en conocimiento del Puesto de Mando Unificado (PMU) por el grupo especializado que se encontraba desplegado en la zona.

La amenaza llevó a los uniformados a abandonar temporalmente las labores en el sector. El hecho se produjo mientras el personal del Ejército trabajaba para contener una conflagración de gran magnitud en el cerro Las Mercedes.

Los incendios forestales en el departamento del Tolima no dan tregua y tanto el Gobierno nacional como las autoridades locales continúan trabajando para controlar las diferentes conflagraciones que se presentan en varios municipios de la región.

Sobre el tema se pronunció hace un par de días el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien también entregó un balance de las actividades que se adelantan para controlar los incendios y se refirió a la posible intervención de manos criminales detrás de estos eventos.

“Si se confirma que fueron provocados deliberadamente, perseguiremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia. Atentar contra nuestros bosques, poner en riesgo comunidades y utilizar el fuego para sembrar destrucción es un crimen que no quedará impune”, sentenció.