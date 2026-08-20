¿En Colombia no iba a haber elecciones? Piden explicaciones al procurador Eljach por su polémica frase

“No iba a haber elecciones”, esa fue la frase que encendió la polémica en el país luego de que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, la lanzó en medio de la conmemoración del Día de la Lucha contra la Corrupción. Sus declaraciones fueron de tanto calibre que ahora le piden explicaciones y pruebas frente a lo que algunos sectores interpretaron hasta un posible golpe de Estado.

Por eso la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) le envió una carta al procurador Eljach pidiéndole explicaciones sobre la delicada advertencia de que en Colombia “no iba a haber elecciones”, justo en el pasado ciclo electoral en el que el gobierno era liderado por el expresidente Gustavo Petro.

Desde la Fundación manifestaron: “Si existieron conductas dirigidas a impedir, aplazar o entorpecer las elecciones, el país debe conocerlas y las autoridades competentes investigarlas. Si hubo riesgos institucionales, logísticos, de orden público o de otra naturaleza, debe precisarse cuáles fueron”.

Así mismo, le pidieron detalles frente a cómo se superaron esos posibles retos y quiénes habrían sido los responsables detrás del supuesto riesgo de que en Colombia no se hubieran dado las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República.

El procurador Gregorio Eljach dijo la frase tras reconocer que gracias al excontralor Carlos Hernán Rodríguez, al registrador Hernán Penagos y a su propia labor, se logró a través del programa Paz Electoral que en Colombia hubiera elecciones, porque “no iba a haber”, advirtió.

Esa frase generó toda una controversia en Colombia y una reacción inmediata de varios sectores políticos, quienes le han exigido pruebas al procurador Eljach frente a su declaración y el riesgo inminente en el que habría quedado el funcionamiento del Estado.

La Fundación para el Estado de derecho recordó en su petición: “Esas palabras provienen del jefe del Ministerio Público, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley y la conducta de quienes ejercen funciones públicas”.

Por eso reclamaron que una afirmación de esa magnitud y viniendo de una autoridad pública como el Procurador General de la Nación no puede quedar como una simple “insinuación”. La Fundación intervino dentro del proceso electoral por la defensa del calendario, la independencia de las autoridades, las garantías de los participantes y el respeto por la voluntad expresada en las urnas.

Pero ahora le están pidiendo al procurador que responda cuáles fueron los hechos concretos que sustentan su afirmación, las actuaciones u omisiones que se atribuyen a funcionarios o entidades del gobierno Petro y cuándo conoció el ente de control esos hechos, entre otros interrogantes.

El documento de Fede cerró: “Sí, como afirma el Procurador, esa actuación fue decisiva para garantizar la realización de las elecciones, con mayor razón el país debe saber qué ocurrió y cómo se evitó un desastre democrático”.