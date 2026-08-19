Abren investigación disciplinaria contra concejal de Valledupar por amenaza de “balín” a petristas

Oswaldo Díaz, el concejal de Valledupar por el Partido Conservador, será investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación, después de las amenazas que lanzó a través de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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El dirigente político apareció con un arma de fuego lanzando explosivas expresiones contra los seguidores del expresidente Gustavo Petro.

“Listo para la guerra. Arma amparada por ser subteniente de la reserva y concejal. La tengo lista para la guerra, cualquier petrista que venga va a llevar balín”, señaló el cabildante mientras miraba a la cámara y mostraba su arma de fuego con su mano derecha.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ordenó una serie de pruebas con el fin de establecer si el concejal Oswaldo Díaz Ortiz incurrió en una falta disciplinaria.

#Política 🧐Concejal de Valledupar pidió disculpas por video publicado en redes#Política😮 El concejal de Valledupar, Oswaldo Díaz Ortíz, se pronunció públicamente luego de que en redes sociales circulara un video de 15 segundos en el que aparece portando un arma de fuego y… pic.twitter.com/hP25iGnVe8 — EL PILÓN (@El_Pilon) August 19, 2026

Para esto, le pidió a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General que realice un informe técnico sobre el video que circula en redes sociales.

“Se deberá indicar si el video presenta alteraciones o ediciones (...) de ser posible, se identifique el dispositivo con el que fue grabado, esto es, marca, modelo, número de serie. Y de ser viable cuentas o perfiles asociados al dispositivo o su propietario”, reseña la apertura de indagación.

El informe deberá establecer cuándo fue grabado el video y el lugar exacto.

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“Consultar y descargar de las redes sociales el pronunciamiento que efectúa el concejal Oswaldo Díaz, respecto de la publicación del video que circula por diversas fuentes digitales y medios periodísticos en la que aparece portando un arma de fuego y profiriendo amenazas contra una comunidad o grupo de personas por razones de ideología política”, añade.

El organismo de control, además, le informará en las próximas horas al cabildante sobre la apertura de la investigación disciplinaria.

Igualmente, se le notificará si tiene el “deseo de ser escuchado en versión libre y espontánea sobre los hechos materia de investigación”.

De recibirse una respuesta positiva, podrá presentar su declaración presencialmente ante la procuradora delegada o de manera escrita.

La procuradora regional incorporará a la indagación el certificado de antecedentes disciplinarios que existan en contra el concejal.

Finalmente, se le pidió al Concejo de Valledupar copia de la hoja de vida del dirigente político conservador y un informe sobre sus honorarios, antecedentes laborales, así como funciones desempeñadas durante el tiempo que ha estado en la Corporación.

En otro video, el concejal aseguró que el video fue editado y señaló que está dispuesto a entregar la información necesaria para esclarecer el caso.

“A quienes se hayan sentido ofendidos, afectados o preocupados por el contenido que ha estado circulando, les ofrezco mis disculpas. Lo hago por respeto hacia ellos, sin que ello implique reconocer como propias expresiones o interpretaciones que no corresponden a mi pensamiento”, indicó.

Frente a esto aseguró que nunca ha promovido el uso de armas o el ataque violento contra el enemigo político.

“La violencia, la guerra, el odio político ni la estigmatización” por razones ideológicas y se dirigió especialmente a quienes se identifican con el petrismo y otros sectores distintos al suyo. “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”, aseveró.