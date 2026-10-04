Impresionante accidente en Manizales: vehículo sin frenos se fue pendiente abajo

Momentos de pánico vivieron habitantes del sector de la iglesia de Minitas, en Manizales, luego de que un vehículo particular protagonizara un aparatoso accidente de tránsito tras, al parecer, quedarse sin frenos mientras descendía por una pendiente.

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El hecho ocurrió cuando el automotor tomó velocidad durante el descenso y no logró detener su marcha. El vehículo terminó impactando contra la fachada de una vivienda, provocando una fuerte colisión que generó alarma entre los habitantes del sector.

#IMPRESIONANTE. Momento en el que veh/particular sufrió aparatosa voltereta tras quedarse sin frenos en una pendiente del sector de la iglesia de Minitas, Manizales; por fortuna, el aparatoso incidente, que se hizo viral en las redes sociales, no dejó personas con lesiones graves https://t.co/nskWE9Jcuv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 4, 2026

El estruendo causado hizo que varias personas salieran de sus viviendas para ver lo ocurrido. Las imágenes del accidente, en las que se observa el vehículo volcado y con importantes daños, rápidamente comenzaron a circular por redes sociales y se hicieron virales.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, el automotor no atropelló a ningún peatón que se encontrara en la zona. Tampoco se presentó una colisión con otro vehículo, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias aún más graves.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Sin embargo, el accidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos que representan las pendientes pronunciadas y las fallas mecánicas en sectores residenciales de Manizales.

Fuerte accidente en Manizales. Foto: Tomado de: @ColombiaOscura

Las autoridades correspondientes deberán establecer las circunstancias exactas que rodearon el accidente y determinar si una falla en el sistema de frenos fue la causa que llevó al conductor a perder el control del automotor.