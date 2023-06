Trágico accidente en el norte de Bucaramanga: murió el conductor de un camión tras quedar sin frenos y chocar con varias casetas

Un fatal accidente se registró en horas de la noche del lunes 5 de junio en el norte de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, donde un hombre perdió la vida tras un siniestro vial.

Este hecho se presentó en el barrio Betania, cuando el conductor de un tractocamión se quedó sin frenos y colisionó con varias casetas de la zona, donde posteriormente el vehículo quedó sobre una quebrada canalizada.

Las autoridades de Tránsito de Bucaramanga dieron a conocer que el conductor, al notar que estaba sin frenos, intentó lanzarse del automotor cargado de carbón, pero infortunadamente fue alcanzado por las llantas del mismo.

El hombre quedó moribundo en el sector, mientras la carga terminó estrellándose contra los negocios. La víctima, identificada como Julio Angarita, fue trasladada a un centro asistencial donde no resistió a las heridas y falleció.

En horas de la mañana de este martes, el camión seguía en el sitio del accidente. - Foto: Tomada de Facebook - Lo que pasa en Bucaramanga

Conmoción en Bucaramanga

Se presentó un nuevo caso de intolerancia en contra de un adulto mayor, quien recibió una fuerte golpiza de parte de varios sujetos, al parecer porque el ciudadano los habría increpado para que no orinaran en un lote ubicado en el barrio Girardot.

Según allegados al hombre, de 68 años de edad, identificado como Rey Eduardo Buitrago Rengifo, él había sido contratado para cuidar el lote en mención, y pasadas las 12 a. m. del pasado 2 de junio, se habría presentado la terrible situación.

“Lo que nos dice él es que les dijo que no podían ingresar y se les interpuso en el camino. Pero esos muchachos, no sabemos si drogados o qué tenían en la cabeza, lo insultaron, le decían que no se metiera y como él los enfrentó, lo golpearon. A don Rey lo dejaron ahí tirado, inconsciente, y se fugaron, fue después que lo encontraron ahí tirado en el suelo”, relató un allegado a la víctima.

El terrible hecho se presentó en el barrio Girardot de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

De acuerdo con las autoridades, Rey fue llevado hasta su vivienda, sin embargo, se complicó y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Local del Norte. De ahí, en una ambulancia lo remitieron al Universitario de Santander, y luego al Hospital Internacional de Colombia, donde falleció dos días después de haberse perpetrado el ataque en su contra.

“Ojalá den con los responsables de la golpiza a don Rey. Él se dedicaba a cuidar casas y lotes. Esperamos que las autoridades den con esos sujetos que deben responder por esta muerte”, manifestó un allegado a Buitrago.

El hombre, antes de morir, habría relatado a su familia lo ocurrido e indicó que quienes lo atacaron eran unos “vagos”.

Por otro lado, en el norte de Bucaramanga, una mujer de 35 años habría asesinado a su pareja, un adulto mayor de 66 años, supuestamente después que este hubiese querido terminar con la relación.

“El hombre tuvo una discusión con su pareja sentimental y le solicitó que se retirara de la vivienda, con lo cual inmediatamente la mujer sacó un cuchillo y lo agredió dentro de la residencia”, indicó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El terrible hecho se habría perpetrado con un cuchillo. - Foto: Foto: Getty Images

De acuerdo con información preliminar, la víctima, quien fue identificada como José Antonio María Quecho, fue llevada al Hospital del Norte, donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

Mientras que la mujer, Diana Carolina Ortiz, conocida como alias La Gata, está siendo buscada por las autoridades que desplegaron un operativo para dar con su captura por el homicidio.

Revelan detalles del caso de abuso a menor en Bucaramanga

Sigue la conmoción en Bucaramanga por el escalofriante caso de un presunto abuso sexual a menor de edad. Al parecer, el niño habría sufrido vejámenes en la institución donde estudia por otros estudiantes. La madre, el rector y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rompieron el silencio que había rodeado a los hechos.

El reporte, por tanto, llegó inicialmente a la familia de la víctima hace ya algún tiempo. El pequeño confesó a su madre que algunos compañeros “le tocaban la cola”, lo cual lo tenía visiblemente afectado. Con conocimiento de lo que estaría ocurriendo, la acudiente alertó a los demás padres del centro educativo, así como al cuerpo docente.

No obstante, el niño finalmente habría sido violentado sexualmente por otros menores de su misma edad y del mismo salón de clase, en las instalaciones de la escuela durante el tiempo del receso.

“Es un hecho que debe encender las alertas sobre lo que está pasando en los planteles educativos. Tenemos entendido que quienes violentaron al estudiante también han sufrido situaciones similares. Debe haber una investigación de lo que pasó, pero sobre todo pedimos prevención para que esto no vuelva a suceder”, dijo un vecino sobre lo ocurrido en el occidente de Bucaramanga al diario Vanguardia.

Centro Zonal del ICBF en Bucaramanga. Foto: ICBF. - Foto: Foto: ICBF

Por otra parte, el rector del claustro académico le reveló a ese medio que “esperamos las investigaciones, pero ya estamos esclareciendo lo sucedido”.

Ya con los testimonios anteriores, el ICBF dio un reporte detallado del punto en el que se encuentran las investigaciones.

Lo primero que se dejó en claro es que el caso ya está siendo tratado de manera judicial por una fiscalía de menores. Asimismo, “el ICBF designó un equipo de Defensoría de Familia del Centro Zonal Luis Carlos Galán Sarmiento que adelantó la verificación de garantía de derechos e inició el acompañamiento psicosocial a los niños involucrados en los hechos en articulación con la Alcaldía de Bucaramanga”, según publicó en un comunicado.

La misma misiva del ente nacional encargado de la niñez narra que ya “se articuló con la Secretaría de Educación de Bucaramanga para adelantar las acciones pertinentes, a través del Comité de Convivencia Escolar”.