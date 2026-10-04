Macabro hallazgo en Cali; encuentran cuerpo de una mujer siendo quemado bajo un puente

Un dantesco caso se registró la tarde de este 4 de octubre en el oriente de Cali. Las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer que estaba siendo incinerado bajo un puente ubicado en el barrio Los Conquistadores, diagonal a la estación del MIO que lleva el mismo nombre.

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El hecho llamó la atención de habitantes del sector debido a una fuerte llama y a un extraño olor que provenía de la parte baja del puente. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía y algunos curiosos, quienes se encontraron con una escena estremecedora: un cuerpo humano estaba siendo consumido por las llamas.

HALLAN UN CUERPO INCINERADO EN EL PUENTE DEL SECTOR DE CONQUISTADORES Se reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida con signos de incineración en inmediaciones del puente de la estación Conquistadores, transversal 29 con 44, en Cali. Unidades de la Policía Metropolitana se encuentran en el sitio. Se espera la llegada del CTI de la Fiscalía para la inspección técnica y el traslado a Medicina Legal, donde se establecerá la identidad y edad de la víctima. #NoticiaEnDesarrollo — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) October 4, 2026

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Cali, la víctima sería una mujer de aproximadamente 19 años, quien, al parecer, sería habitante de calle. Esta información hace parte de las primeras hipótesis y deberá ser corroborada mediante el proceso de identificación y las labores forenses.

Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron completamente la zona para preservar la escena y evitar que se alteren las posibles evidencias que puedan ser determinantes para esclarecer lo ocurrido.

El CTI adelanta la investigación

A esta hora, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se encuentran en el lugar realizando las labores de inspección técnica, recolección de evidencias y levantamiento del cuerpo.

Los investigadores buscan establecer, entre otros aspectos, las circunstancias en las que murió la mujer y determinar si la incineración ocurrió después de su fallecimiento.

También se adelantan las primeras pesquisas para establecer quiénes estarían detrás de este hecho y cómo llegó el cuerpo hasta este punto del oriente de la capital vallecaucana.

Puente de aguas residuales que está contiguo a la estación del MIO. Foto: Montaje Semana

Por ahora, las causas de la muerte y la identidad plena de la víctima no han sido establecidas oficialmente. Los resultados de los procedimientos forenses serán claves para avanzar en la investigación.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que no se acerque al lugar mientras continúan las diligencias judiciales, con el fin de preservar la escena y evitar la alteración de posibles elementos materiales probatorios.

El caso genera consternación entre los habitantes del sector.