Cali y el Valle del Cauca tendrán este viernes 21 de agosto un momento colectivo de oración y solidaridad.

A las 7:00 de la noche, ciudadanos de diferentes municipios están invitados a encender una vela desde sus hogares, lugares de trabajo o sitios de reunión como símbolo de esperanza, consuelo y acompañamiento a las familias afectadas por el terremoto. Una vela para recordar y acompañar

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Una luz de solidaridad por los damnificados del terremoto

La iniciativa fue anunciada oficialmente por la Alcaldía de Cali como un acto de solidaridad impulsado por el sector interreligioso de Cali y el Valle del Cauca.

La convocatoria tiene un mensaje sencillo: “Una ciudad, una oración, una luz de esperanza”.

La propuesta busca que el gesto trascienda las iglesias y llegue a los hogares de la ciudad y de otros municipios del valle.

Por eso, quienes no puedan asistir presencialmente a la ceremonia programada podrán participar desde el lugar donde se encuentren.

La Alcaldía explicó que la vela tendrá varios significados: será una expresión de esperanza, paz, bendición, consuelo y fortaleza para quienes atraviesan momentos difíciles, además de un homenaje a las personas que perdieron la vida y una muestra de acompañamiento a sus familias.

🕯️ Cali y el Valle encienden una luz de esperanza.



A las 7:00 p. m. nos uniremos desde toda la ciudad: iglesias, comunidades de fe y hogares para encender una vela como símbolo de unión y esperanza por Cali y nuestra región.



Una ciudad. Una oración. Una luz de esperanza. ✨ pic.twitter.com/AyYVZwiJn4 — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) August 20, 2026

¿Cuándo será el encendido de la vela?

El momento central será este viernes 21 de agosto a las 7:00 p. m.

La invitación no está limitada a un punto específico de Cali. La idea es que la ciudadanía pueda encender una vela desde sus casas, lugares de trabajo o cualquier otro sitio en el que se encuentre.

De esta manera, el acto pretende convertirse en una manifestación simultánea de solidaridad en distintos puntos de Cali y el Valle del Cauca.

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Cali, a las 5:30 de la tarde se realizará una ceremonia interreligiosa en el Santuario de San Juan Pablo II, ubicado en el sector de Valle del Lili, en Cali.

En este encuentro participarán el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, representantes de diferentes confesiones de fe presentes en la ciudad, autoridades y representantes del sector interreligioso de Cali y del Valle del Cauca.

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La ceremonia será, por tanto, el punto de partida de una jornada que posteriormente se extenderá simbólicamente con una velatón a toda la ciudad y la región.

La Arquidiócesis de Cali también difundió la convocatoria en sus canales oficiales, con el mensaje de que Cali y el Valle del Cauca se unan desde la fe y la solidaridad.