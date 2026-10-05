Falleció Mario Fernando Prado, reconocido periodista y columnista de Cali y el Valle del Cauca

El periodista falleció en la madrugada de este lunes después de enfrentar durante varias semanas un agresivo cáncer.
Cali despidió este lunes 5 de octubre a una de sus figuras más reconocidas del periodismo y la opinión. En la madrugada falleció Mario Fernando Prado López, abogado, publicista, periodista, pianista empírico y reconocido columnista de El País.
Según confirmó el medio caleño, Prado murió después de enfrentar durante varias semanas un cáncer muy agresivo. Su fallecimiento generó mensajes de despedida de distintas figuras de la región.
Para muchos caleños, su nombre estaba directamente relacionado con ‘Sirirí’, el seudónimo con el que durante décadas escribió sus columnas y construyó una particular forma de abordar la realidad de la ciudad. El País señala que llevaba más de 40 años escribiendo para el periódico.
Su trayectoria no se limitó al periodismo. Prado también desarrolló una extensa carrera en publicidad y tuvo una faceta musical como pianista. Además, estuvo vinculado a programas como ‘Mario Fernando Piano’ y ‘Oye Cali’.
Su trabajo periodístico también fue reconocido con dos premios Simón Bolívar. Una de sus facetas más recordadas fue precisamente la combinación entre opinión, humor y una particular manera de contar las situaciones de Cali y el Valle del Cauca.
Cali despide a ‘Sirirí’
Tras conocerse la noticia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, recordó a Prado como un hombre que hizo de la ciudad su casa y su inspiración.
“Mario Fernando deja una huella profunda en la vida cultural y periodística de nuestra ciudad”, escribió Eder, quien también destacó sus columnas, entrevistas y su relación con la música.
En Cali despedimos a un hombre que hizo de esta ciudad su casa, su inspiración y su escenario: Mario Fernando Prado.— Alejandro Eder (@alejoeder) October 5, 2026
Abogado, publicista, periodista, columnista de El País y amante de la música, Mario Fernando deja una huella profunda en la vida cultural y periodística de… pic.twitter.com/0eUTl8XyFU
La exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro también lamentó su muerte y recordó las diferentes facetas que caracterizaron al periodista.
“Hoy despedimos a ‘Sirirí’, una figura del periodismo que deja un legado de más de cinco décadas y una huella profunda en nuestra región”, manifestó.
Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Mario Fernando Prado. Se va un hombre que, con su talento y su manera tan particular de contar y entender nuestra realidad, se convirtió en un personaje icónico de Cali y del Valle.— Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 5, 2026
Abogado, publicista, periodista,… pic.twitter.com/BJbXpJ1RAZ
La Personería Distrital de Cali igualmente expresó sus condolencias y destacó la trayectoria de Prado en el periodismo, la publicidad y el derecho.
Desde la Personería Distrital de Santiago de Cali lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario Fernando Prado, reconocido periodista, publicista y abogado, cuya trayectoria dejó una huella en el periodismo y la opinión pública del Valle del Cauca.— Personería de Cali (@personeriacali) October 5, 2026
Expresamos nuestras… pic.twitter.com/vMhOFSIXSw
Con su muerte desaparece una figura que durante décadas hizo parte de la conversación pública caleña. Sus columnas y su particular estilo convirtieron a ‘Sirirí’ en un personaje reconocible para varias generaciones de lectores
Ahora, Cali despide a Mario Fernando Prado, mientras sus escritos, entrevistas y el personaje que construyó durante más de medio siglo quedan como parte de la memoria periodística de la ciudad.