La solidaridad que salió de Pasto rumbo a las zonas afectadas por el terremoto terminó convertida en una polémica escena en Buenaventura.

Un tractocamión que transportaba cerca de 34 toneladas de ayudas humanitarias llegó a Buenaventura con donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

Durante la entrega, varias personas se acercaron desordenadamente al vehículo y retiraron parte de los elementos, una situación que generó confusión y polémica en redes sociales.

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El vehículo había salido de Pasto, Nariño, cargado con donaciones reunidas para apoyar a trabajadores y sus familias damnificadas por el terremoto.

Entre los elementos transportados había alimentos, agua, artículos de aseo, colchonetas y otras ayudas destinadas a las comunidades afectadas.

#Noticia 🔴 | Un tractocamión que salió de Pasto con ayudas humanitarias destinadas a las familias damnificadas por el terremoto fue saqueado en Buenaventura, Valle del Cauca.



Según el reporte, varias personas habrían interceptado el vehículo y tomado por la fuerza parte de los… pic.twitter.com/SVzHIdaYez — Canal TRO (@CanalTRO) August 20, 2026

Pero al llegar a Buenaventura, en el Valle del Cauca, la situación tomó otro rumbo.

El caso comenzó a circular ampliamente en redes sociales y posteriormente fue recogido por medios de comunicación.

En las imágenes se observa cómo algunas personas sacan productos del vehículo, creando confusión y desorden.

“Tratamos de organizar la entrega, porque esta iba dirigida a un grupo de braseros(...), tristemente no se pudieron ordenar y tomaron la decisión de coger las cosas prácticamente de forma violenta”, aseguró Andrés Charfuelan, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño en Caracol Noticias.

Andrés Charfuelan, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), seccional Nariño, se refirió al traslado de ayudas humanitarias hacia las zonas afectadas por el terremoto. Foto: Captura de imagen X@NoticiasCaracol

La Policía dio su versión

Ante la polémica, la Policía del Valle del Cauca revisó lo sucedido y entregó una explicación.

La institución indicó que no se constató un hurto ni un saqueo de la tractomula.

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el problema estuvo relacionado con la manera en que se desarrolló la entrega.

La Policía explicó que el conductor permitió que algunas personas colaboraran con la distribución de las ayudas.

Sin embargo, la situación terminó desbordándose debido a la cantidad de personas que estaban en el lugar y a la falta de coordinación durante el procedimiento.

Por ahora, el episodio se suma a las dificultades que ha dejado la emergencia y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger y vigilar el traslado de las ayudas humanitarias destinadas a las comunidades damnificadas.

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Sin embargo, este incidente no evitará que sigan llegando ayudas desde Pasto.

Según palabras del presidente de la ACC Nariño, “siempre el compromiso de ACC con la nación y con el pueblo colombiano seguirá presente y firme y en lo que podamos contribuir para el desarrollo del país siempre ahí estaremos”.