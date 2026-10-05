José Gaviria lanzó una pulla contra Mafe Carrascal y habría señalado que generaba risa: “Es todo lo que hay que saber”

María Fernanda Carrascal protagonizó un inesperado momento días atrás, en medio de un tenso cruce durante una sesión de la Cámara de Representantes. La congresista lanzó una serie de comentarios que desataron reacciones entre sus colegas y usuarios de redes sociales, precisamente por lo particular que resultó el episodio.

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Según observó en un clip, la integrante del Pacto Histórico cuestionó al secretario de la Cámara por la manera en la que se dirige a los representantes cuando están debatiendo y dando declaraciones. Todos participaban en una votación, pero la congresista dejó constancia de que estaba teniendo inconvenientes para votar.

En su explicación, señaló que el sistema electrónico no la dejó realizar el voto, pues la expulsó de la plataforma. En su petición, Carrascal preguntó si podía votar de manera manual e intentó comunicarse con el secretario.

Sin embargo, el hombre apuntó que no escuchó a la representante, lo que llevó a que ella hiciera un reclamo que fue escuchado por los demás congresistas.

“Presidente, no admiro el desdén con el que el secretario muchas veces se refiere a nosotros. Y el desdén no solamente es hablar, son sus miradas”, comentó María Fernanda.

La congresista reiteró que el trato del secretario no se evidenciaba solo con palabras, sino también con las miradas que dirigía a los demás integrantes del Congreso. Luego, agregó una frase inesperada que desató risas en este espacio.

“Yo lo vi mirándome”, dijo, al buscar dejar constancia para que se respetara su solicitud en medio del desarrollo de las sesiones.

Ante ese episodio, José Gaviria se pronunció sobre lo sucedido en la sesión. El productor no se contuvo y lanzó una pulla contra la representante.

“Que una representante de un partido genere risa o pena es todo lo que hay que saber sobre ese partido, sus votantes y sus militantes…”, escribió en la publicación, que superó los mil ‘me gusta’.