El terremoto de magnitud 7,4 no solo dejó viviendas destruidas en Chocó.

Para cinco hermanos de Quibdó, el desastre significó también la pérdida de su madre y del lugar donde vivían.

Ahora, la hermana mayor, que acaba de cumplir 18 años, enfrenta el reto de cuidar a sus cuatro hermanos menores mientras esperan una solución para tener un techo seguro.

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Cinco hermanos enfrentan el duelo y la falta de vivienda

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa dejando historias de familias que, además de enfrentar daños materiales, deben reconstruir sus vidas después de perder a seres queridos.

En Quibdó, Chocó, una de esas historias tiene como protagonistas a cinco hermanos.

Su madre resultó gravemente herida durante el sismo y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Asís, donde murió días después.

La mayor de los hermanos es Heidy Rojas. Cumplió 18 años en medio de esta tragedia y ahora busca asumir la responsabilidad de sus cuatro hermanos menores, de 15, 13, 10 y 9 años.

Pero el duelo por la muerte de su madre no es la única dificultad que enfrenta la familia. Su vivienda también quedó afectada por el terremoto y no pueden regresar a ella.

Cinco hermanos perdieron a su madre por el terremoto en Chocó y están sin techo: “tenemos que estar corriendo las camas de aquí para allá”https://t.co/2LpyXjPU3k — El Colombiano (@elcolombiano) August 20, 2026

Una casa prestada que tampoco es segura

Ante la pérdida de su hogar, una vecina les permitió quedarse temporalmente en otro lugar. Sin embargo, el techo de esa vivienda también presenta riesgo de colapso.

Las lluvias han complicado todavía más la situación. Heidy contó que el agua entra al lugar y que los hermanos deben mover constantemente sus camas para intentar encontrar un espacio seco donde pasar la noche.

“Todos estos días ha estado lloviendo, nos mojamos, tenemos que estar corriendo las camas de aquí para allá”, relató la joven, según la información divulgada por ElColombiano.

La familia ya ha recibido algunas ayudas, especialmente ropa y alimentos. También ha contado con el respaldo de vecinos del barrio Zúñiga, en el sector de Fuego Verde, donde residían.

La solidaridad de la comunidad ha sido importante en medio de la emergencia.

Sin embargo, la principal necesidad de los cinco hermanos sigue siendo contar con una vivienda donde puedan permanecer sin exponerse a otro accidente.

El caso también tiene otro aspecto por resolver, pues requiere de la intervención de las autoridades debido a que cuatro de los hermanos todavía son menores de edad.

La situación jurídica de los hermanos todavía debe definirse . En casos como este se debe revisar primero la posibilidad de que familiares como tíos, primos o abuelos puedan hacerse cargo de los menores.

Aunque Heidy ya es mayor de edad y podría eventualmente asumir su custodia, esto depende de un proceso en el que deben verificarse diferentes condiciones.

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Para esta familia la emergencia tiene un rostro concreto: cinco hermanos que perdieron a su madre, cuatro menores que necesitan protección y una joven que, justo al cumplir 18 años, intenta convertirse en el apoyo de su familia.

Por ahora, los vecinos continúan acompañándolos. Pero la necesidad más urgente sigue siendo encontrar un lugar seguro donde puedan dormir y comenzar, poco a poco, a reconstruir una vida que el terremoto cambió para siempre.