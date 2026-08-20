Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: canal y hora para ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa alemana

Bayern Múnich, de Luis Díaz, jugará la final de la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund. La fecha es este sábado, 22 de agosto, en el estadio Signal Iduna Parky, con hora de arranque a partir de la 1:30 p.m. (horario colombiano). Los canales para ver en vivo por ESPN y Disney+.

Bayern Múnich de Luis Díaz oficializa importante negocio: blindó a una joya que ilusiona

Se trata del primer trofeo de la temporada para ambos equipos, mismos que buscan hacerse con la gloria. Bayern Múnich lo ganó todo en Alemania en el curso anterior (Supercopa, Copa y Bundesliga) y Borussia Dortmund quiere cortarle la racha.

Luis Díaz ya ganó la Supercopa alemana con Bayern Múnich. Fue al inicio del curso 2025-2026. Foto: Getty Images

Luis Díaz pinta para ser titular en Bayern Múnich para este partido. Tuvo una brillante pretemporada, y se consolida junto a Harry Kane y Michael Olise como uno de los mejores tridentes de Europa.

Bayern Múnich llega inspirado al duelo de la Supercopa alemana

La gran estrella del Bayern Múnich, Harry Kane, ganó la Bota de Oro luego de sus 36 goles en la Bundesliga 2025-2026. El delantero inglés recibió el galardón y, de paso, algunos directivos del elenco bávaro lo pusieron como candidato a ganar el propio Balón de Oro que se aproxima.

“Sesenta y uno. Esa es la cifra de goles que Harry Kane marcó en la temporada 2025/26 en todos los partidos oficiales con el campeón récord alemán. Con ello, no solo se aseguró la Bota de Oro como máximo goleador de Europa, sino que también se catapultó definitivamente a la élite mundial de la historia de los delantero”, escribió Bayern en su web oficial.

Y añaden: “Con esta marca, el inglés supera con claridad el legendario récord del FC Bayern de Robert Lewandowski en la temporada 2019/20 (55 goles) y establece una nueva plusmarca para un goleador con la camiseta del FCB”.

🥇 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗦𝗛𝗢𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲 🥇



Huge congrats, @HKane! No one deserves this more than you! ❤️ pic.twitter.com/Cg14rKbQZb — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2026

Por su parte Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, habló conSport Bildy allí dejó varias declaraciones que hacen eco sobre un posible Balón de Oro para Kane.

Es un fenómeno, un líder, una personalidad arrolladora, y lleva años demostrando lo excepcional que es. Se merece con creces el Balón de Oro. Cualquiera que ame el fútbol admira a personas como Harry Kane”, dijo Eberl en el medio referenciado.

Incluso, Eberl optó por comparar a Harry Kane con una de las leyendas del equipo bávaro: “Al igual que Gerd Müller en su mejor momento, parece tener una fracción de segundo más en cada situación”.

¿En qué canal ver en vivo la final de la Supercopa alemana entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund?