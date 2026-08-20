Bayern Múnich de Luis Díaz oficializa importante negocio: blindó a una joya que ilusiona

Este jueves, 20 de agosto, Bayern Múnich oficializó la extensión de contrato de Cassiano Kiala. Se trata de un defensor central de 17 años, nacido en Alemania, y que promete de cara al futuro en la zaga donde juega Luis Díaz.

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“El FC Bayern ha ampliado a largo plazo el contrato del internacional alemán en categorías inferiores Cassiano Kiala. El defensa de 17 años llegó al FC Bayern Campus en el verano de 2024 procedente del Hertha BSC. El pasado mes de diciembre celebró su debut con el primer equipo de Vincent Kompany en la victoria por 0-4 en Heidenheim”, escribió Bayern Múnich en su web oficial.

Al respecto se pronunció Christoph Freund, director deportivo, afirmó: “Confiamos mucho en Cassiano y queremos acercarlo de forma continua a nuestro primer equipo. Es el segundo debutante más joven en la historia del primer equipo del FC Bayern, ya asumió responsabilidades como capitán de la selección alemana sub-17 y reúne todo lo necesario para hacer su camino en el FC Bayern. La temporada pasada tuvo mala suerte con las lesiones; ahora nos ilusionan los próximos pasos junto a él”.

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Der FC Bayern hat mit Cassiano Kiala langfristig verlängert.



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¿Quién es Cassiano Kiala?

Tal como menciona Bayern Múnich, Kiala llegó al cuadro bávaro en julio de 2024. Mide 1.86 metros, tiene nacionalidades de Angola y Alemania, y le colocan un valor de 2 millones de euros en el mercado.

Así las cosas, el Bayern Múnich se sigue moviendo en este mercado de pases. Además de las incorporaciones desde otros clubes, potencia su cantera y le da proyección de cara al futuro.

El caso de Cassiano Kiala puede sumarse a los de Lennart Karl y Aleksandar Pavlović. Estos dos últimos ya se consolidaron en el primer equipo y aportan con buenas actuaciones.

Cassiano Kiala, el joven defensa central que fue renovado en Bayern Múnich. Foto: Prensa Bayern Múnich.

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¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

El próximo partido del Bayern de Múnich será la final de la Supercopa de Alemania. Enfrentarán al Borussia Dortmund, el sábado 22 de agosto, en el Signal Iduna Park.

Se espera que Luis Díaz sea titular con el equipo de Vincent Kompany, pues el guajiro tuvo un brillante desempeño en la pretemporada y pinta para seguir siendo figura en lo que resta del curso.

Luis Díaz anotó tres goles durante la pretemporada del Bayern Múnich rumbo al año 2026/2027. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Los bávaros empiezan así una temporada retadora, pues se fijan como objetivo volver a ganarlo todo en Alemania, además de pelear para llegar hasta la final de la Champions League. En el curso anterior, cayeron eliminados en la semifinal contra el PSG, en un partido memorable.