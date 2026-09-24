Desafortunada lesión en Bayern Múnich de Luis Díaz: ocurrió en fecha Fifa y hay preocupación

Bayern Múnich de Luis Díaz queda expectante, en plena fecha Fifa, por la lesión de uno de sus titulares habituales. Se trata de una de las figuras de la Selección de Alemania.

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Concretamente, Jamal Musiala sufrió una lesión previo al partido de Alemania contra Países Bajos y, por eso, no tuvo tiempo de juego. Fue este jueves, 24 de septiembre, en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Sky Sport de Alemania fue uno de los primeros en reportar la lesión: “¡Cambio de última hora en el primer once del DFB de Klopp! Para Jamal Musiala, quien ha notado algo en el muslo durante el calentamiento, ahora comienza el mainzer Nadiem Amiri".

Kurzfristige Änderung in Klopps erster DFB-Elf! 🚨 Für Jamal Musiala, der beim Aufwärmen etwas am Oberschenkel gespürt hat, startet nun der Mainzer Nadiem Amiri.#SkySport #DFBTeam #Musiala pic.twitter.com/5FbEDBdpFC — Sky Sport (@SkySportDE) September 24, 2026

Bayern Múnich tiene toda su atención puesta en lo que pase con Jamal Musiala, pues su historial reciente de lesiones y problemas físicos encienden una alerta en el club alemán.

Por ejemplo, en agosto, Musiala tuvo un par de desvanecimientos en partidos de pretemporada con Bayern. Era una condición neuronal, de la que pudo salir avante, pero fue reciente.

Además, en julio de 2025, jugando con Bayern Múnich el Mundial de Clubes, Jamal sufrió una fractura de peroné izquierdo y una luxación con compromiso de ligamentos en el tobillo. Por tanto, estuvo un tiempo prudente fuera de las canchas.

Klopp habló sobre Musiala antes del partido contra Países Bajos

El pasado 23 de septiembre, en entrenamiento previo de Alemania contra Países Bajos, Jürgen Klopp declaró que Musiala estaba entrenando con normalidad, y que no había nada de qué preocuparse.

“Todo está solucionado, todo está controlado. Lo que necesitamos ahora es normalidad, y lo que necesita el chico es normalidad. Aquí hemos entrenado con normalidad, no hay nada de qué preocuparse”, le dijo Klopp a la prensa.

Ahora, resta esperar lo que ocurra con Jamal Musiala de cara al próximo partido de Alemania. Será el domingo, 27 de septiembre, contra Grecia y por la segunda fecha de la fase de grupos en la Nations League.

Este jueves, Alemania empató de visita contra Países Bajos. Aunque parecía que el equipo de Klopp se llevaba el 1-0 a casa, Gakpo apareció sobre la hora para darle el empate agónico al combinado que dirige Xavi Hernández.