Cali actualiza cifras de fallecidos y edificaciones afectadas: el terremoto deja un panorama desolador

El terremoto ocurrido durante la mañana del lunes 10 de agosto tomó por sorpresa a miles de personas y dejó una emergencia de grandes proporciones en diferentes zonas del país. Con el paso de los días, las autoridades han continuado con las labores de búsqueda, rescate y atención de los damnificados, mientras se actualiza el balance de víctimas y daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico.

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Para este jueves 20 de agosto, la Alcaldía de Cali entregó un nuevo reporte sobre la situación que atraviesa la ciudad. Con corte a las 10:00 de la mañana, el número de personas fallecidas ascendió a 147, mientras que 88 ciudadanos han sido rescatados y otros 1.657 resultaron heridos.

El informe también registra 47 personas reportadas como desaparecidas, esta cifra se encuentra en proceso de verificación por parte de la Administración Distrital, que adelanta un cruce de información con entidades de salud, Medicina Legal y las familias que realizaron los reportes.

Según explicó la Alcaldía, inicialmente se tenían registrados 56 casos de personas desaparecidas, pero después del proceso de validación el número pasó a 47. Las autoridades continuarán revisando cada reporte para determinar cuáles casos permanecen activos.

En cuanto a los cuerpos recuperados, el reporte señala que 139 ya fueron entregados a sus familias, mientras continúan las labores correspondientes para identificar y entregar los restos de las demás víctimas.

La emergencia también ha dejado un importante impacto sobre la infraestructura de Cali. Hasta el momento, las autoridades han procesado 8.030 reportes ciudadanos y han realizado la verificación de 998 edificaciones.

De este total, 24 estructuras presentan colapso total, mientras que otras 177 registran colapso parcial. Asimismo, los equipos encargados de evaluar las condiciones de los inmuebles han identificado 221 edificaciones con daños estructurales.

Por su parte, los organismos de emergencia continúan con la búsqueda de posibles víctimas que puedan permanecer bajo los escombros. Actualmente, se mantiene un frente activo de búsqueda, liderado por Bomberos Cali y con la participación de grupos especializados del Ejército, la Policía y la Armada.

La respuesta también incluye trabajos de recolección de residuos y atención a las necesidades de las personas afectadas. De acuerdo con el balance de la Alcaldía, hasta este jueves se han retirado 33.320 toneladas de escombros de las zonas intervenidas.

Además, 14.937 evaluaciones de daños y necesidades han sido identificadas mediante el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE), herramienta utilizada para consolidar información sobre las personas afectadas tras una situación de vulnerabilidad.

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La emergencia también ha afectado a los animales. Las autoridades reportaron 181 animales rescatados durante las labores adelantadas en las zonas impactadas por el terremoto.

Mientras avanzan estas operaciones, la Administración Distrital mantiene activo el proceso de actualización de las cifras, por lo que el número de víctimas, desaparecidos, edificaciones afectadas y demás podría cambiar en los próximos días conforme se verifiquen nuevos casos y continúen las labores de búsqueda y atención.