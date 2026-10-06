La pista de atletismo Alfonso Galvis Duque, en Medellín, apenas llevaba unos pocos meses de haber sido renovada, cuando comenzó el montaje del Festival EDC, previsto para el sábado 10 y domingo 11 de octubre.

El paso de vehículos y el cierre del escenario generaron preocupación entre atletas, mientras el Inder asegura que tomó medidas para proteger la infraestructura.

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Atletas en Medellín cuestionan el uso de la pista

La inconformidad surgió por el montaje del evento de música electrónica EDC en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, que incluye intervenciones en diferentes escenarios deportivos.

La pista Alfonso Galvis Duque fue renovada con una inversión cercana a los $21.000 millones y entregada en junio de 2026.

Los atletas cuestionan que, pocos meses después, el escenario esté siendo utilizado para actividades relacionadas con el montaje del festival.

Juan Pablo Ramírez, atleta y entrenador deportivo, manifestó su preocupación por el tránsito de vehículos sobre la superficie.

“$21.000 millones costó la renovación de la pista de atletismo y en tres meses comenzó el montaje de un concierto”, afirmó Ramírez a El Colombiano.

Según su denuncia, sobre la pista pasaron un camión y una grúa de 30 toneladas.

Esto hace que se cuestionen las posibles consecuencias que podría tener el peso de estos vehículos sobre el material de la pista.

El mismo Ramírez ha dicho que la garantía del proveedor contempla restricciones cuando el material se utiliza para fines diferentes a aquellos para los que fue diseñado o cuando circulan vehículos sobre él.

Montaje de fiesta electrónica en la Pista Alfonso Galvis Foto: Foto redes sociales: X @Habitantesiete

¿Qué dice el Inder sobre la pista?

Ante las críticas, el Inder Medellín aseguró que el proceso cuenta con medidas de protección y seguimiento.

La Alcaldía de Medellín informó que acompañará las diferentes etapas del evento, desde el montaje hasta el desmontaje y la restitución de los escenarios.

Para la pista Alfonso Galvis Duque se exigieron una póliza de responsabilidad civil extracontractual y otra de cumplimiento y restitución de infraestructura.

Según el Distrito, estas garantías contemplan la adecuación, restitución y reconstrucción integral del escenario en caso de que sea necesario.

Eduardo Silva Meluk, director del Inder, explicó que el cierre de la pista hace parte del montaje del evento.

“Hemos tenido en estas semanas cierres parciales en la pista Alfonso Galvis. Hoy solo pueden usar la mitad porque están en el montaje del evento”, dijo el funcionario, según Teleantioquia.

El funcionario también señaló que la intervención no se limita a la pista de atletismo, pues otros escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot están involucrados en el montaje.

También reclaman por los entrenamientos

La preocupación de los deportistas no se limita al estado de la superficie.

Dayana Chavarría, integrante de la Selección Antioquia de Atletismo, manifestó que varios atletas tienen dificultades para continuar con su preparación debido a las restricciones en los escenarios.

“Nosotros nos preocupa el uso del escenario, el estado del escenario”, afirmó Chavarría, quien también señaló que los atletas deben cumplir varias condiciones para cuidar la pista.

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Teleantioquia reportó además que los atletas se preparan para competencias nacionales y cuestionan la disponibilidad de escenarios alternativos durante los cierres.

El Distrito indicó que durante este periodo se contará con escenarios alternativos, entre ellos, la Pista de Atletismo de Belén y el renovado Parque Juan Pablo II, además de otros espacios deportivos disponibles.