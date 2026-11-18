Varias vías de Medellín quedaron completamente inundadas luego de las fuertes lluvias que enmarcaron a los antioqueños en la tarde de este miércoles, 18 de noviembre.

Fuerte aguacero, con granizo incluido, en Medellín; hay alerta por quebradas en nivel rojo

La emergencia llegó a alertar el nivel de dos quebradas en la ciudad que, según el alcalde Federico Gutiérrez, alcanzaron a llegar a niveles rojos —el nivel más alto en materia de alertas de esta naturaleza—. Exactamente la quebrada La Escopetería y La Presidenta.

En el sur de la ciudad se registraron fuertes lluvias que, a través de diferentes publicaciones, se pudieron evidenciar en el transcurso de la tarde este miércoles.

Cómo quedaron las calles de Medellín tras las fuertes lluvias

Varias de las calles de la ciudad quedaron completamente inundadas luego de las fuertes precipitaciones. Videos e imágenes que se publicaron en redes sociales evidenciaron la magnitud de la emergencia que impidió el tránsito normal de la ciudad.

Calles inundadas luego de las fuertes lluvias de este miércoles. Foto: Redes sociales - API

La Secretaría de Movilidad confirmó en la noche que activaron un protocolo de lluvias que consiste en desplegar agentes de tránsito para atender oportunamente las afectaciones en diferentes vías de la ciudad.

“Realizamos los cierres preventivos en la Glorieta de Monterrey por el desbordamiento de la quebrada a La Presidenta e inundación. De igual manera, atendimos inundaciones y encharcamientos en la avenida El Poblado con calle 14 a la altura del Castropol, en la avenida Guayabal a la altura del zoológico, en la 80 con la Loma de los Bernal y en Las Palmas a la altura de la doble calzada”, dijo el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

El equipo del DAGRD y la Alcaldía de Medellín hicieron presencia en las zonas más afectadas y rápidamente se lograron habilitar una a una las calles más inundadas luego de las fuertes precipitaciones que se registraron en el valle de Aburrá en la tarde.

Fue el mismo Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres el que reportó que las precipitaciones alcanzaron a ser una tormenta eléctrica a las 4:45 p.m.