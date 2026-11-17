Un nuevo caso de violencia contra una mujer genera rechazo en el Nordeste antioqueño. Angie Zulay Londoño Botero, de 31 años, fue víctima de una agresión física al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Manzanillo de la vereda Juan Brand, en el municipio de Remedios.

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De acuerdo con la denuncia de sus familiares, el presunto responsable sería su expareja sentimental, con quien había terminado la relación aproximadamente dos semanas antes del ataque.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo 15 de noviembre. Según el relato entregado por la madre de la víctima, el hombre habría ingresado violentamente a la vivienda y atacado a la mujer, quien tiene discapacidad auditiva y cognitiva.

Remedios es uno de los municipios más antiguos del departamento de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

La agresión le ocasionó heridas en la cabeza que obligaron a trasladarla de urgencia al hospital del municipio. Allí recibió ocho puntos de sutura y quedó bajo observación médica. Aunque su condición fue reportada como estable, los profesionales de salud tenían pendiente realizarle una radiografía para descartar otras lesiones.

La madre de Angie Zulay también denunció que, durante el episodio, el señalado agresor habría intentado atacarla a ella con un elemento cortopunzante. La intervención de varias vecinas habría evitado que la situación pasara a mayores y permitió proteger a la familiar de la víctima.

En declaraciones entregadas a Noticias Telemedellín, la mujer describió la violencia que sufrió su hija y los daños que habría ocasionado el hombre para ingresar al inmueble.

Según su testimonio, el señalado agresor habría forzado los accesos de la vivienda y causado daños en puertas, ventanas y rejas para entrar al lugar. También aseguró que su hija sufrió lesiones adicionales en una de sus rodillas y fue sometida a agresiones durante el ataque.

La madre manifestó que la relación sentimental había comenzado a finales de 2025 y que durante la convivencia ya se habían presentado otros episodios de maltrato, aunque aseguró que no esperaba que la violencia llegara a ese nivel.

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y de las entidades encargadas de atender situaciones de violencia contra las mujeres en el municipio.

La institución confirmó la recepción de la denuncia y adelanta labores para localizar al señalado agresor, quien habría escapado después de los hechos. Las autoridades también trabajan en las actuaciones correspondientes para avanzar en el proceso judicial.