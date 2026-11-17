En el centro de Medellín, Antioquia, la Policía Nacional logró la captura de un hombre por el presunto delito de extorsión. En ese momento, el sujeto estaba recibiendo la suma de 70 millones de pesos, pero fue capturado por los uniformados del Gaula, quienes adelantaron el operativo.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde precisó que no van a darle tregua a los delincuentes dedicados a extorsionar al sector productivo de esta zona del país.

“A este extorsionista le salió mal el negocio. En pleno centro de Medellín, nuestra Policía capturó a un sujeto que pretendía recibir $70 millones producto de una extorsión”, aseguró el mandatario.

Asimismo, el mandatario sostuvo que el hoy capturado estaba exigiendo, al parecer, la suma de 130 millones de pesos a su víctima. La víctima era amenazada de muerte.

“Inicialmente exigía $130 millones, amenazando de muerte a una persona y a su familia. Creyó que iba a cobrar, pero terminó en manos de las autoridades”, agregó el alcalde.

El Gaula de la Policía adelanta operativos contra la extorsión. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El mandatario también aprovechó el resultado policial para reiterar la importancia de que los ciudadanos denuncien las extorsiones y permitan que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes.

“Que lo tengan claro: aquí denunciar sí sirve y a los delincuentes se les persigue. Uno a uno van cayendo”, enfatizó Gutiérrez.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del capturado ni han precisado si pertenecería a alguna estructura delincuencial que opere en Medellín.

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El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para que defina su situación jurídica.

Las personas que sean víctimas de este flagelo pueden llamar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas al día.