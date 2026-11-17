Un informe de Noticias Caracol volvió a poner en el centro de la polémica a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según una investigación del medio, “el director encargado de esa entidad, René Guarín, intentó obtener el censo electoral de la Registraduría Nacional a pocas semanas de la primera vuelta presidencial”.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se convirtió en una “policía política” en el gobierno Petro

El informe asegura que “entre los archivos secretos de la DNI, sobresale una carta firmada por el funcionario. El documento deja en evidencia una clara extralimitación de las funciones del organismo de inteligencia de la Presidencia de Gustavo Petro, un hecho que para expertos es extremadamente grave”.

La DNI pidió todos los datos del censo electoral a solo dos meses de la primera vuelta. Foto: presidencia

Lo que pidió Guarín en ese documento es claro: “Requerimiento técnico: para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis, se solicita de manera formal el suministro de la información que integra el censo electoral nacional vigente en un archivo plano que contenga los siguientes campos discriminados de la población apta para votar”.

Caracol Noticias detalló los datos que solicitó sobre esa base de datos:

Documento: Número de cédula de ciudadanía

Número de cédula de ciudadanía Género: Discriminación hombre/mujer

Discriminación hombre/mujer Edad: Edad actual del ciudadano

Edad actual del ciudadano Grupo poblacional: Pueblos indígenas; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; pueblo Rom o gitano

Pueblos indígenas; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; pueblo Rom o gitano Puesto de votación: Nombre del puesto, dirección, municipio y departamento

Nombre del puesto, dirección, municipio y departamento Estado de vigencia: Confirmación de aptitud para votar

La revelación de la intención de obtener el censo electoral por la vía de la Dirección Nacional de Inteligencia se enmarca en señalamientos más amplios, algunos revelados por SEMANA, sobre cómo esa entidad se habría convertido en un aparato utilizado por el gobierno Petro para fines políticos.

SEMANA reveló en una reciente portada la auditoría forense que se hizo a la entidad, la cual analizó información que corresponde a 147 terabytes, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y tablets que les permiten a los investigadores rastrear todo lo que se hizo durante la administración Petro en esa entidad.

La DNI, la máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional perdió la “confiabilidad” durante el Gobierno Petro, según la auditoria forense. Foto: Fotomontaje SEMANA

“La máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional perdió la ‘confiabilidad’. Por si fuera poco, hubo infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros; los sistemas tecnológicos fueron ‘infectados’, se perdieron las capacidades adquiridas y, al final, la información más sensible y reservada se politizó y terminó en la calle en manos peligrosas”, indicó la investigación.

En la auditoría se revelaron temas de hondo calado. Por ejemplo: durante la administración Petro, se expidió un decreto, el 1077 de 2024, con el que se creó un grupo cerrado denominado “Contrainteligencia del Estado”. El objetivo de ese grupo no era público, pero las fuentes consultadas para el informe de auditoría lo describieron como una estructura opaca, lejos de controles. Y, por esa razón, la llamaban el “hoyo negro”.

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“Operó sin reglas y tuvo acceso a la información más crítica que se manejó entre 2022 y mediados de 2026, incluida la que tuvo relación con la oposición al Gobierno y la campaña presidencial”, señaló el informe de SEMANA.