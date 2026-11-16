El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aseguró este domingo que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario, en medio de la discusión del proyecto de Ley de Rescate Económico.

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Durante una alocución presidencial, De La Espriella se refirió a las inquietudes que han presentado los ciudadanos frente a un posible incremento de los impuestos para los alimentos y afirmó que desde el comienzo de la formulación de la iniciativa impartió instrucciones para excluir estos productos de cualquier modificación tributaria.

“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó durante su intervención.

El presidente agregó que su propósito es proteger la canasta familiar y reducir la carga tributaria de los ciudadanos, en un contexto en el que su administración busca alternativas para atender las necesidades de estabilidad fiscal del país.

El anuncio del mandatario generó una ola de reacciones desde diferentes sectores políticos del país. Las declaraciones se dividieron entre quienes respaldan la decisión del Gobierno nacional y los que lo cuestionan.

Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de sus redes sociales fijó su postura frente a la decisión. “Buen anuncio del presidente De La Espriella, no habrá IVA a la canasta familiar. Motivo de tranquilidad”, escribió en su cuenta de X.

Desde el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, se escucharon otras reacciones celebrando la decisión e insistiendo que era una lucha que estaba dando la colectividad desde que se presentó el proyecto al Congreso.

El senador Andrés Forero calificó la noticia como “buena” y resaltó la importancia de que el Gobierno “haya escuchado al Centro Democrático y demás partidos de Gobierno y no insista en aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar y a los insumos agropecuarios”.

El congresista del uribismo concluyó su mensaje asegurando que ahora se debe “profundizar el recorte y tumbar las medidas que perjudican a las empresas”.

El también senador del Centro Democrático Juan Caicedo aseguró que la colectividad se opuso desde el primer día al IVA a la canasta familiar, por lo que celebró la decisión del presidente Abelardo De La Espriella.

“Gracias al Gobierno por escucharnos. Aún nos preocupa el IVA a la medicina prepagada y al internet de los estratos 1, 2 y 3, entre otros temas fundamentales”, señaló el congresista uribista.

Caicedo insistió en que son “conscientes de la grave crisis fiscal que dejó el nefasto gobierno Petro”, pero fue enfático en que “a las familias colombianas ya no les cabe un impuesto más”.

La excongresista Luz Pastrana también calificó la noticia como “buena” para el bolsillo de los colombianos. “Celebro que el Gobierno haya escuchado al Centro Democrático y a otros partidos, y desista de aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar y a los insumos agropecuarios.

Y concluyó su mensaje: “Proteger la alimentación de las familias y respaldar a nuestros campesinos debe ser una prioridad compartida”.

Santiago Castro, representante a la Cámara por el Valle, celebró la noticia. “El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la canasta familiar no pagará IVA y que su Gobierno tampoco impulsará nuevos cobros de ese tributo al sector agropecuario. Lo celebramos, porque es una posición que el Centro Democrático ha defendido desde el primer día”, dijo.

La senadora Claudia Margarita Zuleta celebró la decisión del Gobierno De La Espriella y destacó que se levanten las nuevas cargas tributarias que se aplicarían al agro y que podían afectar a los campesinos.

“Este anuncio demuestra la voluntad del Gobierno nacional de escuchar las peticiones de los partidos y ciudadanos en medio de la discusión de este proyecto”, señaló la congresista del Centro Democrático.

“¡Ese es el camino!”, resaltó el representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, quien consideró que primero se debe apretar el cinturón al Estado y no a los campesinos y las familias colombianas.

“Celebramos la decisión de no gravar con IVA la canasta básica familiar, el café y los productos del agro. Desde el primer día nos opusimos a esta medida, especialmente por sus efectos sobre el café, un sector estratégico para 23 de los 32 departamentos del país”, señaló.

Y agregó: “Reconocemos la compleja situación fiscal heredada del gobierno Petro, pero la recuperación de las finanzas públicas debe comenzar por el propio Estado, no desde los bolsillos de los colombianos: austeridad, reducción del gasto improductivo, eficiencia presupuestal y lucha contra la evasión”.

Oposición se mantiene en movilizaciones para el 19 de noviembre

Los partidos de oposición y las organizaciones sociales, docentes y estudiantiles, se ratificaron en la convocatoria a las calles para el próximo jueves, 19 de noviembre.

Pacto Histórico mantiene movilización para el próximo 19 de noviembre pese al anuncio de retirar el IVA a la canasta familiar

El congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, manifestó que el pueblo no se puede dejar “engañar” con estos anuncios del mandatario, tras calificar como una “primera victoria popular” el anuncio de De La Espriella.

El congresista denunció que la “real política” del presidente consiste en desmontar la política de diálogo, amenazar el derecho constitucional a la protesta y gobernar de la mano de sus amigos, familiares y los clanes políticos tradicionales. “Nos prometieron un milagro y nos quieren devolver al pasado”, sentenció.

El senador Kevin Gómez también se pronunció sobre el anuncio de De La Espriella e insistió en que no se dejen “confundir”. Aseguró que “este Gobierno llegó con vocación de entregar la patria y va a hacer lo que sea para no tocarles los grandes patrimonios a los amigos que le financiaron la campaña, los mismos que defendió toda la vida”.

La representante María Fernanda Carrascal señaló que lo que hizo el presidente De La Espriella fue “tratar de apaciguar el gran malestar que están ocasionando él y su círculo más cercano”.

Aseguró que la Ley de Rescate Económico “no es fatal solo por un posible IVA en productos de la canasta familiar, es fatal porque golpea la productividad, al empresariado, y genera desempleo”.

Y agregó que la “reforma recorta sin criterio técnico la contratación estatal, dejando a cientos de miles, y a sus familias, sin un ingreso; deja sin piso también la misionalidad y el cumplimiento de las metas de las entidades públicas”.

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, Claudia López, aseguró que la decisión de Abelardo De La Espriella fue por la presión ciudadana.

“Y todavía dicen que la voz ciudadana y progresista no importa. Reculó en el IVA a la comida por la presión de las marchas convocadas para el 19 de noviembre. ¡Con mayor veras a la calle! Que todavía falta tumbar los regalos a los ricos y los impuestos contra los trabajadores”, señaló López.