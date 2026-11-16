El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a los señalamientos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien afirmó que durante una visita a ese país habría sostenido encuentros con figuras políticas relacionadas, presuntamente, con estructuras del narcotráfico.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que Gustavo Petro tuvo encuentro en Ecuador con políticos acusados de narcotráfico

La controversia se originó luego de que Noboa señalara que Petro habría tenido contactos en la ciudad de Manta con el exalcalde Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, quienes han sido mencionados en investigaciones relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico y tráfico de armas.

No da una Noboa, el presidente, al parecer por fraude, del Ecuador. Cuando fui invitado por él mismo a su posesion presidencial, afirmó que había ido a Manta a hablar con un narco llamado Fito. No conozco ningun Fito pero si resultó que el mismo Fito ante la justicia de los EEUU dijo que no me conocía y que es el propio Noboa el que era socio de Fito. Ahora dice que fui a Manta me reuní con su alcalde que resultó ser narcotraficante. Otra enorme calumnia. Por protocolo los presidentes no se relacionan con autoridades diferentes a otro presidente. Fui a descansar dos dias y terminar mi libro y no hablé con el alcalde de Manta, pero por protocolo mi jefe de seguridad lo hizo. Siempre el ejército de Noboa me estuvo cuidando durante las horas que pase allí. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 16, 2026

Frente a estas afirmaciones, el exmandatario utilizó su cuenta de X para rechazar las acusaciones y cuestionar las declaraciones de su homólogo ecuatoriano.

“No da una Noboa, el presidente, al parecer por fraude, del Ecuador”, escribió Petro al comienzo de su pronunciamiento.

En su mensaje, también recordó una controversia anterior relacionada con alias Fito, señalado como uno de los principales cabecillas del narcotráfico en Ecuador. Según Petro, cuando fue invitado por Noboa a su posesión presidencial, el mandatario ecuatoriano afirmó que había viajado a Manta para reunirse con este narcotraficante.

El expresidente colombiano aseguró que nunca conoció a alias Fito y sostuvo que el propio narcotraficante manifestó ante la justicia de Estados Unidos que no lo conocía. Además, lanzó cuestionamientos contra Noboa al afirmar que sería el mandatario ecuatoriano quien tendría vínculos con Fito.

Petro negó haberse reunido con el exalcalde de Manta

Sobre los nuevos señalamientos, el exmandatario colombiano aseguró que su visita a Manta tuvo como propósito descansar y terminar de escribir su libro, y negó haber sostenido un encuentro con el entonces alcalde de esa ciudad.

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“Fui a descansar dos días y terminar mi libro y no hablé con el alcalde de Manta, pero por protocolo mi jefe de seguridad lo hizo”, afirmó Petro en X.

Gustavo Petro respondió a Daniel Noboa. Foto: SEMANA / Europa Press vía Getty Images

El exjefe de Estado también explicó que, durante su permanencia en territorio ecuatoriano, contó con protección de las autoridades de ese país.

“Siempre el ejército de Noboa me estuvo cuidando durante las horas que pasé allí”, agregó.

Petro también argumentó que, por protocolo, los presidentes no suelen relacionarse directamente con autoridades locales distintas de sus homólogos, y utilizó este argumento para cuestionar la versión presentada por Noboa.