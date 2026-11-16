En un extenso mensaje en su cuenta de X, el expresidente Gustavo Petro reconoció —entre otras cosas— que la guerrilla del M-19, de la cual hizo parte, incurrió en un “error” al planear y ejecutar la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

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“El M19 se equivocó por prolongar la acción militar sobre la política, pero al final cumplió su proyecto de avanzar en una Colombia democrática, hoy de nuevo bajo disparos (sic)”, indicó el exmandatario al intentar justificar la irrupción subversiva registrada hace ya 41 años.

La publicación generó todo tipo de cuestionamientos. Varios familiares de las víctimas aseguraron que, pese a los años y los fallos judiciales, no existe un reconocimiento claro de responsabilidades.

Para una colombiana o colombiano ver "Palacio" en Netflix es como descubrir un mundo desconocido La Historia oficial sobre la toma del palacio de justicia siempre fue una mentira. La oligarquía colombiana nunca puso asumir que sacrificó a la Corte Suprema de Justicia por su afán de destruir al M19 y la idea de la paz. Aun seguimos así. La oligarquía cree que guerra es fuerza y paz debilidad y oculta que es a través de la violencia como se ha desarrollado la expoliación del país y la gran concentración sanguinaria de la riqueza. No defendieron instituciones, porque las instituciones siempre son personas humanas. No acabaron al M19, sino que cinco años deepues, el M19 lograba firmar un proceso de paz para cambiar las instituciones. El M19 en 1991 derogó la constitución de 1886 y confeccionó, por ser la primera fuerza del país por elección popular y con otras fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional Conatituyente, la Constitución democrática de 1991 que aun rige. Hay que ver "Palacio" en Netflix para entender la fetidez y falsedad de la narcoligarquia. El M19 ae equivocó por prolongar la acción militar sobre la política, pero al final cumplió su proyecto de avanzar en una Colombia democrática , hoy de nuevo bajo disparos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 16, 2026

Entre los principales mensajes se encuentra el de Helena Urán Bidegain, hija del exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán.

“De verdad no entiendo cómo, después de tantos años, los que fueron del M-19 siguen sin reconocer públicamente su responsabilidad y solo hacen alarde de haber firmado la paz, como si encima tuviéramos que darles las gracias”, reaccionó.

Para Urán Bidegain, después de cuatro décadas, todos los partícipes en esa toma se siguen culpando entre ellos sin asumir ninguna responsabilidad.

“Igual que los del otro lado, siguen justificándose, culpando al otro y equiparando a sus armados muertos con las víctimas civiles, como si todos fuéramos víctimas y no hubiera perpetradores. Con el Palacio de Justicia es así: unos creen que estaba bien torturar, ejecutar y desaparecer gente; los otros, que había razones para secuestrar civiles y usarlos como escudos humanos. Y unos y otros sometieron a los civiles a dos días de terror en los que sus vidas les importaron un carajo”, indicó.

“Después del horror, el negacionismo se vuelve la bandera de los violentos. La memoria que nos sirve no busca defender a nadie ni tener la razón, sino entender. Ellos siguen en 1985, defendiendo su trinchera en el Palacio”, añadió.