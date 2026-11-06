Vehemente llamado a quienes “atentan contra la verdad” sobre el holocausto del Palacio de Justicia

Este viernes 6 de octubre, Bogotá volvió a ser escenario de la conmemoración que se lleva a cabo cada año para recordar a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia en 1985. 41 años después, los presidentes actuales de las altas cortes asistieron al acto y uno de ellos envió un mensaje a quienes “atentan contra la verdad” sobre lo ocurrido ese 6 y de noviembre.

Fue el magistrado Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, el responsable de hacer una “oposición enfática”, dijo, contra quienes han intentado cambiar la versión de lo que ocurrió hace 41 años en la capital del país, después de que el M-19 se tomó por la fuerza la principal sede de la justicia en Colombia.

Durante su intervención en el marco de dicha conmemoración, el magistrado Montaña manifestó: “Hago una oposición enfática a todos aquellos que atentan contra la verdad de lo que aquí ocurrió, que intentan oscurecer esa verdad, que manipulan esa verdad, que ideologizan esa verdad. Esa verdad ha contribuido y tiene que seguir contribuyendo a la dignidad de la justicia”.

El magistrado Alberto Montaña estuvo acompañado de sus colegas magistrados Paola Meneses, presidente de la Corte Constitucional; Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Mary Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura; y Carlos Arturo Ramírez, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial.

El magistrado Ramírez también intervino durante la conmemoración para destacar que por las personas fallecidas y desaparecidas del holocausto, se debe exigir “independencia” a la justicia colombiana como un acto de honor para quienes perdieron la vida después de ese hecho que marcó la historia del país.

“Su ausencia nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que asumimos quienes ejercemos hoy la función judicial. Vestir la toga exige independencia, integridad y prudencia. Exige comprender que cada decisión incide en la vida de cada ciudadano”, dijo el presidente de la Comisión de Disciplina.

Las víctimas reconocieron que cuatro decadas después de uno los hechos más atroces y dolorosos que ha vivido el país, aún quedan casos en impunidad, desaparecidos de los que no se sabe nada y preguntas sin resolver sobre lo que ocurrió ese 6 y 7 de noviembre de 1985 en pleno corazón de la capital del país.