Los duros golpes al ELN en Arauca: Ejército reporta 55 afectaciones a la guerrilla y la recuperación de menores

Las operaciones militares en el departamento de Arauca no cesan por parte del Ejército Nacional en lo que va de 2026. SEMANA conoció en detalle los resultados de la Octava División, que dan cuenta de capturas, incautaciones de armamento, destrucción de explosivos y recuperación de menores de edad que estaban en poder del ELN.

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Entre el 1 de enero y el 28 de septiembre, hubo 263 afectaciones a estructuras criminales, entre ellas 236 capturas, 11 sometimientos de ilegales, ocho presentaciones voluntarias y ocho muertes en desarrollo de operaciones militares.

Desde el Ejército Nacional dieron a conocer que el principal blanco de toda la ofensiva que han lanzado son los integrantes de la guerrilla del ELN que han sembrado el terror en este territorio del oriente colombiano.

Solo en el departamento de Arauca, la institución militar precisó que lograron 63 afectaciones a estructuras ilegales, de las cuales 52 corresponden al ELN: 42 capturas, cuatro presentaciones voluntarias y seis muertes en operaciones militares. También lograron que 10 menores de edad fueran recuperados de las filas de esta guerrilla.

Ejército Nacional ataca desde el aire al ELN. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El balance conocido por este medio incluye 13 combates, la incautación de 21 armas largas, 28 armas cortas y 7.560 municiones de diferentes calibres.

En materia de explosivos, las tropas reportaron la neutralización de 89 artefactos explosivos y 12 minas antipersonal, además de la destrucción de 199 kilogramos de material explosivo.

Por otra parte, en toda la jurisdicción de la Octava División fueron incautados 3.018 kilogramos de sustancias ilícitas, entre cocaína, marihuana y pasta base de coca. Las cifras también incluyen 112 armas incautadas y 20.605 municiones.

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Se conoció que el Ejército Nacional intensificará las operaciones en esta zona del país con el fin de poder hacerle frente a las acciones de la guerrilla que ya dejó a una oficial de la institución secuestrada.

Se trata de María Camila Pantoja Hernández, en Saravena durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, por parte del ELN.

Desde la Gobernación de Arauca rechazaron el secuestro de la oficial y pidieron su libertad: “La Gobernación de Arauca, en cabeza del gobernador Renson Martínez Prada, condena enérgicamente el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de Saravena. Ninguna causa justifica el secuestro ni la utilización de la vida humana como instrumento de presión”.