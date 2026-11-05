Gobernación de Arauca exige al ELN liberar a subteniente del Ejército secuestrada en Saravena: “Ninguna causa lo justifica”

Desde la Gobernación de Arauca rechazaron el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre por parte del ELN.

ELN secuestra a una subteniente del Ejército en Saravena, Arauca

La administración departamental sostuvo que el secuestro de una persona no puede ser utilizado como instrumento de presión ante un gobierno.

“La Gobernación de Arauca, en cabeza del gobernador Renson Martínez Prada, condena enérgicamente el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de Saravena. Ninguna causa justifica el secuestro ni la utilización de la vida humana como instrumento de presión”, señaló la administración departamental.

Asimismo, desde la Gobernación pidieron que la joven oficial sea liberada sin ningún tipo de condiciones por parte de la guerrilla del ELN, que tiene fuerte injerencia en este territorio.

“Exigimos a sus captores su liberación inmediata e incondicional, así como el pleno respeto por su vida, dignidad e integridad física y psicológica. Su protección y regreso a la libertad deben ser una prioridad inaplazable”, agregó la Gobernación.

En medio de esta situación, el gobernador Rensón Martínez Prada también expresó su solidaridad con la familia de la subteniente, que permanece a la espera de su liberación.

“Acompañamos su clamor por su pronto regreso y rechazamos el sufrimiento que este hecho impone a quienes hoy esperan volver a abrazarla”, indicó el mandatario.

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El gobernador sostuvo que seguirá respaldando las labores que vienen adelantando los integrantes de la Fuerza Pública en su departamento en contra de los ilegales.

“Respaldamos las acciones institucionales y de la Fuerza Pública encaminadas a lograr su liberación, con prioridad en la protección de su vida e integridad. Asimismo, hacemos un llamado a que se permitan las gestiones humanitarias que contribuyan a su regreso sana y salva al seno de su familia y de su institución”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador envió un mensaje en contra del secuestro que viene aquejando a la población.

“Arauca exige respeto por la vida y la libertad. La paz no se construye con secuestros, amenazas ni violencia, sino con hechos que garanticen la dignidad humana y la seguridad de nuestro territorio”, concluyó el comunicado.