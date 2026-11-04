ELN secuestra a una subteniente del Ejército en Saravena, Arauca

Este miércoles 4 de noviembre, la guerrilla del ELN secuestró a una subteniente del Ejército Nacional en Saravena, en el departamento de Arauca, que pertenece al grupo de Caballería Mediano de la Brigada 18 del Ejército en Saravena.

Presidente Abelardo De La Espriella sancionó la Ley de Sometimiento: estos son los alcances de la medida

Se trata de María Camila Pantoja Hernández, quien se encuentra en poder de la guerrilla y el Ejército Nacional adelanta operaciones para poder ubicar a la oficial. El plagio de la oficial ocurrió en el casco urbano entre las 4:00 y 5:00 de la tarde.

SEMANA conoció que hay restricción vehicular en Saravena y Cubará en Boyacá, por la vía de la Soberanía. Las Fuerzas Militares avanzan con las operaciones con el fin de ubicar a la subteniente.

El Ejército Nacional emitió un comunicado en el que señaló: “De acuerdo con información suministrada por inteligencia militar, la oficial habría sido interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta”.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares para dar con el paradero de la oficial. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Asimismo, indicaron que, una vez conocida la situación, “este Comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación”.

La Policía le entregó al presidente Abelardo De La Espriella la máxima condecoración: “Como se lo merece”

Por su parte, el general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, rechazó este tipo de prácticas en las diferentes regiones de Colombia.

“El secuestro es una práctica criminal que evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana. Pretender intimidar a nuestras Fuerzas Militares mediante estos actos constituye una grave violación de los derechos fundamentales. No doblegarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender a Colombia”, sostuvo.

Las operaciones militares han sido intensificadas en varios puntos del departamento de Arauca y límites con Boyacá.

“Nuestra prioridad es lograr el regreso sano y salvo de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada, según la información conocida, por integrantes de esta organización narcoterrorista. A su familia le expresamos nuestra solidaridad y la certeza de que no está sola”, sostuvo.

También precisaron: “Hemos dispuesto capacidades especializadas del Gaula Militar, Fuerzas Especiales Urbanas, medios aéreos y labores de inteligencia, en coordinación con la Policía Nacional, para intensificar su búsqueda y lograr su pronta liberación”.