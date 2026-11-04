El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó esta noche al secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández. El jefe de Estado rechazó el hecho, exigió su pronta liberación a la guerrilla y dio órdenes a la fuerza pública.

“Condeno y rechazo categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del ELN, Frente Domingo Laín Sáenz”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X en el inicio del comunicado.

ELN secuestra a una subteniente del Ejército en Saravena, Arauca

SEMANA se contactó con el coronel Stiv Reyes Monsalve, comandante nacional de Gaulas militares, quien detalló el momento exacto en el que la oficial fue secuestrada.

“La teniente Pantoja es una oficial de inteligencia en una unidad de Arauca. Estaba haciendo sus labores propias de inteligencia y en un momento es interceptada por unos sujetos, quienes la suben a un vehículo particular, al parecer tipo moto”, dijo el coronel a este medio.

Subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN en Arauca. Foto: Suministrado a SEMANA.

El oficial detalló a SEMANA que la teniente se estaba movilizando en el casco urbano de Sarabena y fue allí donde la interceptaron. Pandoja estaba allí al finalizar su jornada en labores propias de su rol de inteligencia.

Las guerrillas que tienen incidencia en este territorio

De acuerdo con el diálogo del coronel a esta revista, allí tiene gran incidencia el ELN y el Frente Domingo Laín Sáenz. “Al parecer son ellos los que la tienen, aunque no se han pronunciado oficialmente”.

El presidente Abelardo De La Espriella sumó en su mensaje: “¡Al ELN le advierto: se equivocaron de Gobierno! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado".

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia.

Ministro de Defensa exigió la liberación inmediata e incondicional de la subteniente del Ejército secuestrada por el ELN

“He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva”, reveló el mandatario.

SEMANA conoció que las fuerzas militares ya activaron un plan candado en el territorio con el propósito de dar con el paradero de su oficial para que pueda ser recuperada

Finalmente, De La Espriella dijo: “A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones.¡CON NUESTROS HÉROES NO SE METE NADIE!“.