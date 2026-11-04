“El panorama es complejo”: presidente de la Corte Suprema advierte por el presupuesto de la Rama Judicial

El tema del presupuesto y financiación para la Rama Judicial es uno de los temas de mayor complejidad hoy por hoy en Colombia. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis.

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Y es que después del terremoto del 10 de agosto, varias sedes judiciales quedaron gravemente afectadas. Lo que afectó las labores y funciones en varios despachos del Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, principalmente.

Debido a esto, muchos recursos del presupuesto nacional se tuvieron que volcar para atender la emergencia.

Actos conmemorativos del 40 aniversario del holocausto del Palacio de Justicia Noviembre 7 de 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por esto, el presidente del alto tribunal le envió un mensaje al gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Lo que nos preocupa es que aun entendiendo esa dificultad y los recursos que se van a tener que destinar para el terremoto, necesitamos un presupuesto mínimo para que el acceso a la justicia no se afecte y no se generen barreras”, precisó.

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Sin embargo, ese presupuesto mínimo todavía no alcanza a ser financiado con el presupuesto designado por el Gobierno para el próximo año.

Por esto, lanzó una advertencia ante el complejo panorama del 2027.

“Vamos a tener unos momentos muy difíciles porque no tendríamos financiamiento mínimo para mantener al menos la misma capacidad instalada que está funcionando hoy en día. Funcionarios que vienen atendiendo descongestión en diferentes regiones del país no van a poder seguir en sus funciones”, precisó el magistrado.

El presidente De La Espriella estuvo junto a su ministro de Justicia reunido con los magistrados de la Corte Suprema el pasado 18 de agosto. Foto: Corte Suprema de Justicia

Por esto, desde ya se está buscando y analizando una propuesta para presentarla al Ministerio de Justicia para conseguir el financiamiento mínimo.

“Entendemos lo difícil que están las finanzas del país y sabemos que todas las instituciones tendrán que sufrir un recorte”, añadió el magistrado.