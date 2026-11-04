Ministro de Defensa exigió la liberación inmediata e incondicional de la subteniente del Ejército secuestrada por el ELN

En la noche de este miércoles, 4 de noviembre, se confirmó el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional, María Camila Pantoja Hernández, en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.

Abelardo De La Espriella dio ultimátum al ELN por oficial secuestrada en Arauca y exigió su liberación

La subteniente, adscrita al grupo de Caballería Mediano de la Brigada 18 del Ejército, fue secuestrada por la guerrilla del ELN.

Frente a esta situación , el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, exigió su inmediata liberación.

“Es un acto criminal inaceptable que evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana. ¡Exigimos su liberación inmediata e incondicional!“, manifestó el ministro.

Igualmente, aseguró que en la actualidad se están adelantando todos los operativos en la zona para hallar a la subteniente Pantoja Hernández.

“No nos intimidarán ni doblegarán nuestra determinación. Hemos desplegado todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarla y traerla sana y salva a casa. A su familia, toda nuestra solidaridad. ¡No desfalleceremos hasta traerla de vuelta!“.

Según la información del Ejército Nacional, la subteniente habría sido interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta en el municipio de Saravena.

Asimismo, indicaron que, una vez conocida la situación, “este Comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación”.

Por su parte, el general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, rechazó este tipo de prácticas en las diferentes regiones de Colombia.

“El secuestro es una práctica criminal que evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana. Pretender intimidar a nuestras Fuerzas Militares mediante estos actos constituye una grave violación de los derechos fundamentales. No doblegarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender a Colombia”, sostuvo.

Las operaciones militares han sido intensificadas en varios puntos del departamento de Arauca y límites con Boyacá.