El embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze, habló con SEMANA sobre los grupos armados dentro del territorio colombiano y la posición del gobierno ruso frente a estas bandas criminales.

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El embajador fue preguntado por la posición de Moscú frente a organizaciones de alto impacto criminal en Colombia que han sido catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos y dijo que deberían “poner las armas abajo”.

“Para nosotros, claramente, las organizaciones que están fuera de la ley, deben poner las armas abajo y afrontar las consecuencias de su actividad y decisiones anteriores”, dijo el embajador en SEMANA.

"Siempre hemos apoyado este proceso y continuamos apoyándolo también hoy", señaló Nikolay K. Tavdumadze, embajador de Rusia en Colombia, al referirse al proceso de paz. Foto: Guillermo Torres-SEMANA

“Si hablamos de Colombia y de su conflicto interno, hemos siempre apoyado los procesos de paz y Rusia desde el momento que firmaron el acuerdo con ex Farc por parte del presidente Juan Manuel Santos, siempre hemos apoyado este proceso y continuamos apoyándolo también hoy”, continuó diciendo el diplomático ruso.

En otro momento, el embajador dijo que abogan siempre por una solución a través del diálogo entre el gobierno y las organizaciones criminales.

“Consideramos que la opción de buscar una solución pacífica, un acuerdo entre el Gobierno y alguien que está luchando con armas contra fuerzas del orden”, dijo.

Preguntado nuevamente sobre si estas bandas delincuenciales son catalogadas por Moscú como terroristas, el embajador fue enfático.

El ELN y el Clan del Golfo fueron mencionados por el embajador ruso. Foto: Guillermo Torres Reina

“Entre ellos probablemente hay los que utilizan terror y pueden ser considerados terroristas. Otros, como Clan del Golfo y otras organizaciones, son más criminales que algo más, son narcotraficantes y hay que solucionar también esa situación con ellos”, dijo.

Específicamente sobre el ELN, el embajador dijo que “podría ser considerada así. No sé si utiliza métodos terroristas contra la población, puede ser. Ahora, oficialmente no puedo decirlo porque no he visto documentos que dicen que el ELN está considerado por parte del gobierno ruso como terrorista”, dijo.

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Cabe recordar que Rusia ha desempeñado un papel principalmente diplomático en los procesos de paz de Colombia, especialmente desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ha respaldado la implementación del acuerdo, la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la protección de los excombatientes y líderes sociales. También ha defendido el diálogo como herramienta para resolver el conflicto armado interno.

Disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra son algunos de los grupos armados que ejercen presión violenta sobre los humildes campesinos en varias regiones del país. Hay temor en la comunidad. Foto: ACS

Frente a los grupos criminales y armados ilegales, Rusia mantiene una postura dual: apoya medidas firmes para proteger a la población y recuperar el control territorial, pero considera que deben complementarse con políticas sociales, presencia estatal y oportunidades de negociación.

Asimismo, sostiene que las operaciones de seguridad no deben obstaculizar los acuerdos de paz.