Una nueva acusación formal presentada este jueves, 8 de octubre, ante la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, contiene graves señalamientos sobre los presuntos vínculos del exmandatario venezolano con organizaciones guerrilleras colombianas, entre ellas las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nueva acusación de EE. UU. que revela los nexos entre el régimen de Maduro, las Farc y el ELN

El documento de 30 páginas, conocido por SEMANA, fue presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York bajo la figura de Superseding Indictment, una acusación formal modificada que actualiza los señalamientos de la Fiscalía estadounidense dentro del proceso penal contra Maduro y Flores.

Uno de los apartados menciona directamente a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, antiguo máximo comandante de las Farc, quien habría participado en una reunión con Maduro y otros dirigentes guerrilleros en la que se discutió una presunta deuda relacionada con el narcotráfico.

La reunión de Maduro con Timochenko y otros jefes de las Farc

De acuerdo con el numeral 12 del escrito de acusación, poco después de la muerte de Hugo Chávez, ocurrida en marzo de 2013, Maduro y Cilia Flores asistieron a una reunión con integrantes de la cúpula de las Farc.

Entre los participantes mencionados por la Fiscalía estadounidense aparecen Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez) y Seuxis Pausias Hernández Solarte (alias Jesús Santrich).

Según la acusación, el encuentro tuvo como propósito discutir sobre el dinero que Maduro presuntamente les debía a las Farc como consecuencia de una alianza relacionada con el tráfico de drogas.

El expediente sostiene que, para cubrir parte de esa deuda, Maduro habría aceptado vender ilegalmente petróleo a la organización guerrillera, una operación que también habría contribuido a fortalecer sus recursos económicos.

Las autoridades estadounidenses aseguran que el entonces mandatario venezolano conocía que esos ingresos podían ser utilizados por las Farc para financiar sus actividades armadas en Colombia.

El documento añade que las ventas de petróleo se habrían prolongado aproximadamente hasta 2015 y que Maduro también habría facilitado operaciones relacionadas con minas de oro en beneficio de la organización guerrillera.

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Estos señalamientos forman parte de la narración de hechos presentada por los fiscales estadounidenses y todavía deben ser examinados dentro del proceso judicial.

Los señalamientos sobre el ELN y el tráfico de cocaína

El expediente conocido por SEMANA también contiene referencias a supuestas operaciones que habrían beneficiado al ELN.

En el numeral 13, la Fiscalía estadounidense sostiene que, aproximadamente en 2007, Cilia Flores habría ofrecido contratos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a grupos alineados con el ELN, con el propósito de facilitar negociaciones con esa organización armada.

Asimismo, el numeral 14 describe cómo estructuras criminales, entre ellas las Farc y el ELN, habrían obtenido recursos mediante extorsiones en territorios venezolanos donde ejercían control.

Otro de los apartados, identificado como numeral 17, menciona operaciones desarrolladas entre 2022 y junio de 2024 por un alto funcionario venezolano identificado como CC-3.

Según los fiscales, ese funcionario habría viajado a zonas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el tránsito de cargamentos de cocaína por territorio venezolano.

La acusación añade que las gestiones relacionadas con el narcotráfico habrían continuado con reuniones entre representantes del funcionario y narcotraficantes colombianos hasta al menos agosto de 2025.

Nuevos señalamientos por torturas contra Maduro y Cilia Flores

La acusación formal presentada este 8 de octubre también incorpora señalamientos por presuntas torturas cometidas durante el gobierno de Maduro.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Maduro y Flores habrían participado en una estructura que utilizó organismos de seguridad e inteligencia para perseguir a opositores políticos y a personas consideradas contrarias al régimen.

Entre los métodos de tortura descritos en el expediente se mencionan golpizas, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, aislamiento prolongado y amenazas contra familiares de los detenidos.

Los investigadores también hacen referencia a ciudadanos estadounidenses que habrían sido privados de la libertad y sometidos a malos tratos por parte de funcionarios venezolanos.

Estos señalamientos se suman a las acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas que forman parte del proceso judicial.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Estados Unidos desde enero de 2026 y se han declarado no culpables de los cargos que enfrentaban previamente.

El proceso continúa ante la justicia federal de Nueva York, que deberá evaluar las pruebas y los argumentos presentados por las partes.

Aunque Timochenko aparece mencionado en el documento, el antiguo comandante de las Farc no figura como acusado en esta nueva acusación formal. Su nombre hace parte de los hechos expuestos por la Fiscalía estadounidense para sustentar el caso contra Maduro y Flores.