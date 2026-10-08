Trump descarta atacar a Irán antes de las elecciones de noviembre, pero mantiene el bloqueo económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 8 de octubre, que su Gobierno no atacará a Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre.

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El mandatario justificó la decisión al afirmar que Washington y Teherán mantienen conversaciones productivas para buscar una salida al conflicto, aunque advirtió que continuará la presión económica y militar contra el país asiático.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump sostuvo que Irán atraviesa una situación crítica tanto económica como militarmente.

También afirmó que el bloqueo estadounidense seguirá vigente y que el objetivo de Washington es impedir que el Gobierno iraní consiga armas nucleares.

El anuncio representa una señal de contención militar, pero no significa que exista un acuerdo definitivo entre ambos países. Las conversaciones siguen enfrentando desacuerdos relacionados con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo.

La presión sobre Irán continúa

La declaración presidencial coincide con nuevas medidas de Washington para limitar los ingresos petroleros de Teherán. Este jueves, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra personas, redes y 17 embarcaciones relacionadas con el transporte de crudo, productos petroquímicos y derivados iraníes.

Según funcionarios estadounidenses, las medidas buscan debilitar la denominada flota clandestina utilizada para comercializar petróleo iraní y reducir los recursos financieros disponibles para sostener la guerra, desarrollar misiles y respaldar las actividades de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La Casa Blanca también ha defendido públicamente el control estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. En un comunicado publicado el 28 de agosto, la administración Trump aseguró que sus fuerzas habían permitido el tránsito de embarcaciones comerciales y que el bloqueo había impedido las exportaciones petroleras iraníes desde sus puertos. Estas cifras corresponden a la versión oficial estadounidense.

El factor electoral en la estrategia de Trump

La decisión llega en un momento políticamente delicado para el presidente. La guerra y el incremento de los precios de la gasolina se han convertido en factores de preocupación para los votantes estadounidenses, mientras los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso durante las elecciones de noviembre.

El 60 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente al conflicto con Irán. El resultado refleja el costo político que puede representar una guerra prolongada para el mandatario y su partido, especialmente por sus efectos sobre el costo de vida.

Sin embargo, la decisión de aplazar posibles ataques no elimina los riesgos de una nueva escalada. Irán ha mantenido su rechazo a abandonar el enriquecimiento de uranio o entregar sus reservas nucleares, según declaraciones de funcionarios iraníes. Washington, por su parte, insiste en que cualquier solución debe responder a sus exigencias de seguridad.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Anadolu/AP

El estrecho de Ormuz continúa siendo otro punto central de la disputa. Por esta ruta marítima transita una parte fundamental del petróleo comercializado internacionalmente, por lo que las restricciones a la navegación y las dificultades para alcanzar un acuerdo pueden repercutir en los mercados energéticos y en los costos del transporte.

Por ahora, el anuncio de Trump establece un límite temporal a una eventual ofensiva estadounidense, pero deja abierta la incertidumbre sobre lo que ocurrirá después del 3 de noviembre. La continuidad del bloqueo, las sanciones y las diferencias sobre el programa nuclear muestran que la vía diplomática avanza en paralelo con la presión sobre Teherán.

El resultado de las conversaciones determinará si ambas partes consiguen establecer condiciones para detener las hostilidades y restablecer la navegación comercial. Mientras tanto, la administración estadounidense deberá equilibrar sus objetivos de seguridad internacional con las consecuencias económicas y políticas de una guerra que amenaza con prolongarse.

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La principal incógnita es si las conversaciones anunciadas por Trump permitirán alcanzar compromisos verificables o si la pausa militar terminará siendo únicamente temporal. Por ahora, no se ha anunciado un acuerdo definitivo que garantice el fin de las hostilidades.