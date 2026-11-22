La búsqueda de trabajadores desaparecidos continúa tras el devastador incendio que consumió una fábrica de dulces en Serang, Indonesia.

Los organismos de emergencia mantienen las operaciones de rescate entre los restos de la edificación, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió con los empleados que no han sido localizados.

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Continúa la búsqueda entre los escombros

El balance inicial reportó tres personas fallecidas y 36 desaparecidas.

La emergencia se registró el sábado 21 de noviembre, cuando alrededor de 300 trabajadores se encontraban en las instalaciones de la compañía PT Fonusa Agung Mulia, ubicada en la provincia de Banten.

Los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en inspeccionar las áreas afectadas por las llamas y los sectores donde parte de la estructura colapsó.

Aunque el incendio fue controlado en gran parte, todavía persisten puntos calientes en las zonas centrales y posteriores del edificio.

Tubagus Mahfud, jefe de operaciones del departamento de bomberos de Serang, explicó que los rescatistas estaban realizando inspecciones en los sectores donde las condiciones permitían trabajar.

El colapso de algunas partes de la estructura y la poca iluminación obligaron a los equipos a avanzar con precaución.

Además, los materiales utilizados en la producción representan un riesgo de que las llamas vuelvan a aparecer.

Los reportes posteriores señalaron que todavía había trabajadores cuyo paradero no estaba confirmado.

La compañía había reportado 29 empleados desaparecidos y otros ocho sin ubicación confirmada, por lo que las autoridades continúan verificando la situación de cada trabajador.

Las operaciones también contemplan labores de enfriamiento para garantizar condiciones más seguras durante la inspección de la fábrica.

Imágenes de las llamas consumiendo la fábrica de dulces en Indonesia. Foto: Composición Semana/ Redes sociales

Familiares aportan muestras para identificar a las víctimas

Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades trabajan en la identificación de las personas fallecidas.

Uno de los datos más preocupantes de la emergencia es el hallazgo de 24 bolsas con restos humanos, que fueron retiradas de la fábrica y trasladadas para los procedimientos forenses.

Sin embargo, la Policía advirtió que esta cantidad no representa necesariamente el número de personas fallecidas. Algunas bolsas podrían contener restos de más de una víctima, por lo que todavía no existe un balance definitivo de muertos.

La gravedad del incendio dificultó el reconocimiento visual de los cuerpos, por lo que la Policía solicitó a los familiares muestras de ADN y objetos personales que permitan realizar los procedimientos forenses.

De acuerdo con los reportes obtenidos, este proceso podría tardar entre dos y tres semanas.

Aunque algunos testimonios mencionaron que el fuego pudo originarse cerca de una unidad de refrigeración en el tercer piso, las autoridades no habían confirmado esa hipótesis. La investigación continúa para determinar las causas del siniestro.