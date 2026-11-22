Momentos de preocupación se vivieron en Manchester, Reino Unido, durante un concierto del rapero estadounidense Don Toliver. Una sustancia que se sospecha sería gas lacrimógeno fue liberada entre el público, situación que obligó a interrumpir el espectáculo y evacuar el estadio Co-op Live.

Las autoridades declararon un incidente mayor para coordinar la atención de la emergencia.

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Evacuaron el estadio tras la liberación de una sustancia

El incidente ocurrió el domingo 22 de noviembre, mientras Don Toliver se presentaba ante sus seguidores en el Co-op Live de Manchester.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía de Greater Manchester, la sustancia habría sido liberada entre los asistentes hacia el final del concierto.

La situación generó afectaciones entre algunas personas, que comenzaron a presentar síntomas y necesitaron asistencia de los organismos de emergencia.

En su primer reporte oficial, la institución señaló que los equipos de emergencia ya se encontraban en el lugar y que todos los asistentes estaban siendo evacuados como medida preventiva.

La Policía indicó que las personas que presentaban señales de haber resultado afectadas estaban recibiendo atención. Asimismo, confirmó que, hasta el momento de su comunicación, no se habían reportado lesiones graves.

La dimensión de la emergencia llevó a las autoridades a declarar un incidente mayor (major incident), una medida que permite coordinar la respuesta de los diferentes organismos y servicios de emergencia.

En su comunicado, la Policía de Greater Manchester explicó que la decisión buscaba garantizar una actuación rápida y efectiva de las instituciones involucradas.

También pidió a los ciudadanos mantenerse alejados del estadio mientras los equipos de emergencia ayudaban a los asistentes a abandonar la zona y continuar su regreso a casa.

Evacuan el estadio Co-op Live de Manchester Foto: Redes sociales

¿Qué sustancia fue liberada y quién estaría detrás?

Uno de los principales interrogantes del caso es establecer qué producto fue utilizado y quién lo habría liberado entre la multitud.

La Policía señaló que, de acuerdo con la información disponible, se trataría de una sustancia que podría ser gas lacrimógeno.

Sin embargo, no presentó una confirmación definitiva sobre su composición.

Tampoco se habían establecido públicamente las circunstancias en las que ocurrió la liberación, la identidad de los posibles responsables o los motivos detrás del hecho.

WATCH: Concertgoers evacuate Co-op Live Arena, in Manchester, England, after police say an airborne irritant, possibly tear gas, was released into the crowd. https://t.co/nXEQRpKNL2 — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) November 23, 2026

Por ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en atender a los asistentes y coordinar la respuesta de emergencia. El caso permanece en desarrollo.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra (NWAS) replicó la información sobre la emergencia y confirmó que estaba prestando apoyo a las personas afectadas.