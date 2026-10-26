Alias Jan Carlos, el cabecilla de las disidencias de Mordisco, que entró en el radar del Ejército en Arauca

En las últimas horas apareció en las redes sociales un video en el que varios sujetos armados rodean a alias Jan Carlos, uno de los cabecillas del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en Arauca.

El Ejército Nacional activó varias unidades en contra de alias Jan Carlos de las disidencias de Iván Mordisco. Foto: SEMANA

En el video, este sujeto amenaza a varios alcaldes e incluso hace referencia a la Patria Milagro del presidente Abelardo De La Espriella. SEMANA consultó con fuentes militares sobre las acciones de esta organización al margen de la ley e indicaron que es una estructura criminal que busca fortalecerse entre Arauca y Casanare.

De acuerdo con las fuentes oficiales militares, el Comando Conjunto de Oriente ha perdido terreno con el ELN en Arauca, por lo que ha pedido apoyo de alias Antonio Medina, otro hombre fuerte de Mordisco en Arauca.

Las unidades criminales que apoyarían a Jan Carlos se habrían movido desde el Guainía para fortalecer su estructura.

El ELN le estaría ganando terreno a Iván Mordisco en Arauca. Foto: AFP

Con la información sobre los movimientos del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias, el Ejército activó en su contra las divisiones 18 y 16 de la Octava Brigada, con sede en el departamento de Arauca.

Además, hay una Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, que busca ubicar a sus integrantes, quienes se encuentran inmersos en varias acciones criminales, como extorsiones, homicidios y secuestros, entre otras, dijeron las fuentes militares.

La semana anterior, el presidente Abelardo De La Espriella encabezó un consejo de seguridad en Arauca, en donde dijo: “Desde Arauca, donde presidí un Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales, envío un mensaje contundente a toda Colombia”.

Agregó que: “¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra patria".