Los enfrentamientos que se registraron esta tarde del 23 de octubre en Guachacá, en Santa Marta, afectaron a toda la comunidad. Según el Observatorio de Conflictividades Sociales y DD. HH. del Caribe Colombiano, la situación también afectó a un colegio del municipio.

Desde sus redes sociales oficiales, detallaron que los combates dejaron niños confinados y aterrorizados en un centro académico. Fuentes de las Fuerzas Militares confirmaron a SEMANA este enfrentamiento en el oriente de Santa Marta que dejó un saldo preliminar de un soldado muerto; su nombre era Brajhan Daniel Ropero Lozano.

Brajhan Daniel Ropero Lozano, soldado fallecido en el combate. Foto: Ejército Nacional

Guachacá, donde se desarrolló el combate, es uno de los corregimientos rurales más importantes de la región en materia de turismo, cultura e historia.

Ubicado a unos 35 kilómetros al oriente de la zona urbana de Santa Marta, sobre la Troncal del Caribe, el corregimiento se encuentra entre el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta y el océano Caribe, y cuenta con importantes afluentes.

Este viernes, la tranquilidad de este destino turístico se vio interrumpida y publicaciones en redes sociales registraron parte de lo ocurrido durante los enfrentamientos:

🚨 ¡SOLDADOS HERIDOS LLEGAN A UNA CLÍNICA TRAS ENFRENTAMIENTOS CON LOS CONQUISTADORES EN GUACHACA! https://t.co/2viIotPZhd — LBN + NOTICIAS - ALERTA SANTA MARTA (@luisbeltrannoti) October 23, 2026

En estos momentos se presentan combates entre el Ejercito y las ACSN en zona rural de Santa Marta (Guachaca) por la posible recaptura de alias Mongolo. Es importante la aplicación del principio de distinción. Urge un dialogo por el respeto a la vida de la población civil. https://t.co/6217KngZju — PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta (@PdhalSN) October 23, 2026

El tránsito vehicular fue bloqueado por un par de horas. La ciudadanía registró el sonido de los disparos durante varios minutos en el territorio. Esto impidió el paso de los vehículos como medida preventiva.

A la altura del kilómetro 40, en la vía hacia La Guajira, el tránsito se detuvo, mientras se escuchaban disparos.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X y especificó que el hostigamiento se realizó en respuesta a las operaciones que ha adelantado en los últimos días el Ejército Nacional.

“Se le aclara a la opinión pública que en la mañana de este viernes 23 de octubre hubo un hostigamiento en la Troncal del Caribe en contra de nuestro glorioso Ejército Nacional como retaliación de las operaciones que han afectado las finanzas y la estructura del grupo narcoterrorista Conquistadores de la Sierra”, dijo la gobernadora.

Guerra añadió: “Mientras ocurrió este hostigamiento, y se activó la respuesta de nuestros soldados, se aseguró la vía de manera preventiva en aras de garantizar la seguridad y la vida de la población civil”.

Minutos después, la propia ciudadanía reportó en redes sociales que el paso vehicular fue habilitado, con lo que comenzó el retorno a la normalidad tras los enfrentamientos.