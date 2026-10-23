Gobierno de Gustavo Petro se rajó en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo

El 19 de mayo de 2023, el entonces presidente Gustavo Petro presentó con bombos y platillos el Plan Nacional de Desarrollo desde El Remanso, en el departamento del Guainía, en plena región amazónica.

Vicepresidente José Manuel Restrepo lidera en Medellín los encuentros del Plan Nacional de Desarrollo

En su discurso, que contó con la presencia de sus colaboradores más cercanos, el entonces mandatario aseguró que, con la implementación de dicho plan, iba a atender las necesidades de la población más vulnerable.

Sin embargo, en su más reciente informe, la Contraloría General advirtió sobre el nivel de cumplimiento de este plan al asegurar que no alcanzó los objetivos establecidos.

El vicecontralor Francisco José Chaux advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5 % al 7 de agosto de 2026: “El resultado más bajo de los últimos tres gobiernos”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/HMMtnqlvsk — Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026

El vicecontralor general, Francisco José Chaux, señaló que el Gobierno de Petro (2022-2026) cerró con un cumplimiento del 72,5 % de sus metas al 7 de agosto de 2026.

Según el vicecontralor general, estos datos reflejan el resultado más bajo de los últimos tres gobiernos anteriores: Uribe, Santos y Duque.

De acuerdo con los datos evaluados por el organismo de control fiscal, el 33 % de las metas se cumplió, el 44 % quedó incumplido y el 23 % registró avances inferiores al 50 %. En conjunto, las metas incumplidas y las que registraron avances inferiores al 50 % representaron el 67 %.

La Contraloría General rajó al gobierno Petro en la implementación de PLan Nacional de Desarrollo. Foto: Presidencia de la República

En este informe se advierte que los mayores retrasos en la ejecución se concentraron en la reforma agraria, el acceso al agua potable para la población rural, la salud pública, los programas para la juventud y la sustitución de cultivos.

“La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado”, señala uno de los apartes del informe de la Contraloría General.

Igualmente, se advirtieron falencias y atrasos en seguridad vial, transporte regional, tasa de homicidios y balance primario del sector público.

Ejecución del Plan Desarrollo no llega ni al 50 % luego de tres años del gobierno Petro: estudio de la Universidad de San Buenaventura

El organismo de control señala que varias metas propuestas eran inalcanzables desde su formulación.

Entre los avances destacados se encuentran metas relacionadas con pobreza monetaria, formalidad laboral, transición energética y vivienda. El informe señala que la pobreza monetaria llegó al 28 % en 2025, mientras que la tasa de formalidad laboral alcanzó el 43,2 %, frente a una meta del 43 %. En adquisición de vivienda, el número de hogares beneficiados con subsidios llegó a 273.501, por encima de los 222.121 previstos para el cuatrienio.

En la transición energética, la capacidad de generación eléctrica en operación con fuentes no convencionales alcanzó los 2.466 megavatios (MW), frente a una meta de 2.297 MW. También se registraron 169.997 nuevos usuarios con acceso a energía eléctrica, por encima de los 145.000 proyectados. En materia productiva, la participación de los bienes no mineroenergéticos y los servicios en las exportaciones llegó al 65,9 %, frente a una meta del 55,8 %.