Ministro Lara anticipó nuevos hallazgos en contratos con la Dirección Nacional de Bomberos del Gobierno Petro: “Tres más”

En la edición del pasado sábado 10 de octubre, SEMANA reveló una denuncia hecha por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que tras una auditoría forense, se encontraron varias irregularidades en un contrato que suscribió la Dirección Nacional de Bomberos durante la presidencia de Gustavo Petro.

Una de las primeras dudas sobre los contratos es que el frente frío se caracterizó por fuertes inundaciones, pero las necesidades de los bomberos contempladas en esos contratos estaban relacionadas con la atención de incendios.

Y es solo el principio. Nuestro gran equipo de auditores forenses estan revisando tres contratos más de la dirección de bomberos. Pronto tendrán noticias sobre el particular. — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 16, 2026

Este 15 de octubre, el ministro volvió a pronunciarse luego de que la Fiscalía General de la Nación realizara una inspección en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos, tras las denuncias.

“Y es solo el principio. Nuestro gran equipo de auditores forenses está revisando tres contratos más de la Dirección de Bomberos. Pronto tendrán noticias sobre el particular”, dijo el ministro, anticipando que habrá nuevas discusiones alrededor del tema.