Duro enfrentamiento entre Cepeda y JP Hernández tras declaraciones de Mancuso diciendo que el gobierno Petro le pidió acusar a Uribe

En la tarde de este 19 de septiembre, un tenso momento se vivió en las instalaciones del Congreso de la República, tras un duro debate que se dio entre el senador Jp Hernández y el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda. Esto tras las declaraciones de Mancuso en las que aseguró que desde el Gobierno Petro le pidieron acusar a Uribe y De La Espriella.

Centro Democrático asegura que las afirmaciones de Mancuso confirman “instrumentalización” en contra de Álvaro Uribe

Respecto a la polémica, Cepeda aseguró que es totalmente falso que él haya sostenido algún tipo de reunión con el exjefe paramilitar en la que lo hubiera instrumentado para algún tipo de declaraciones, aseguró que es totalmente falso.

La polémica surgió luego de que Mancuso afirmara que delegados del Gobierno habrían pedido a excomandantes de las AUC señalar a varios dirigentes políticos para obtener réditos electorales, una versión que desató el enfrentamiento entre los congresistas. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Ante la respuesta, Hernández aseguró que Mancuso es un cercano al petrismo y que dicha cercanía pone en duda la falsedad de la que habla Cepeda. Adicional a ello, reprodujo un audio en el que Mancuso sostiene la afirmación.

Salvatore Mancuso denuncia que gobierno de Gustavo Petro buscó que exjefes de las AUC “acusaran a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras para ganar elecciones”

“Esto fue lo que pasó en Valledupar, en octubre del 2025. Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección. A Uribe, a De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, dijo Mancuso.

Cepeda negó haberse reunido con Mancuso para instrumentalizar sus declaraciones, mientras Hernández reprodujo un audio en el que el exjefe paramilitar menciona a Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Foto: Guillo González

Tras esta prueba, el senador Cepeda dijo que esta hacía parte de un libreto que estaba previamente elaborado, dado que “son compañeros de toda la vida” con el presidente De La Espriella.

“El señor Salvatore Mancuso tiene una relación de años (con De La Espriella), son amigos de toda la vida y han hecho juntos un camino”, dijo el senador de izquierda.

De otro lado, Hernández concluyó asegurando que en este momento se estaba “volteando la torta” y que tanto Angie Rodríguez como Mancuso están demostrando con sus recientes declaraciones cómo operaban algunos de los presuntos entramados de corrupción que se habrían dado durante la presidencia de Gustavo Petro.