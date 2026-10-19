Fiscalía archiva denuncia contra Enrique Vargas Lleras: derrota para Eduardo Montealegre

En la tarde de este 19 de octubre, la Fiscalía General de la Nación ordenó archivar definitivamente la indagación penal que el exfiscal Eduardo Montealegre Lynett había interpuesto en contra de Enrique Vargas Lleras en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Enrique Vargas, codirector de Cambio Radical, pidió a la Fiscalía investigar a Verónica Alcocer

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la decisión fue tomada por la Fiscalía 381 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, que determinó tras su indagación que los denunciados no cometieron los delitos por los que se les acusaba presuntamente.

Según la Fiscalía, el acta de la sesión extraordinaria del 30 de enero de 2025 permanece íntegra en el libro de actas y cuenta con publicidad en el registro mercantil. Foto: FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Estos eran destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado, prevaricato por omisión, ni falsedad ideológica en documento privado.

Montealegre Lynett era el apoderado de su actual esposa, Tania Marcela Malely Hernández Guzman, exvicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá. En la acción judicial, se señalaban supuestas irregularidades en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva realizada el 30 de enero de 2025.

Tensión en Cambio Radical: Clemencia y Enrique Vargas Lleras tendrían diferencias

Se conoció que la Fiscalía constató que el acta de dicha reunión no fue destruida ni ocultada, sino que reposa íntegramente en el libro de actas bajo la custodia de la Secretaría General y cuenta con total publicidad en el registro mercantil. Asimismo, el despacho judicial fundamentó el archivo en las resoluciones de la Superintendencia de Sociedades, entidad que en primera y segunda instancia —esta última confirmada el 24 de mayo de 2026— archivó las quejas administrativas tras establecer que todas las actuaciones se ejecutaron conforme a la ley y a los estatutos de buen gobierno corporativo.

Enrique Vargas Lleras aseguró que la denuncia presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre, como apoderado de su esposa, fracasó y afirmó que la justicia le dio la razón. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El dictamen del ente investigador señala que la parte denunciante no aportó elementos materiales probatorios o evidencia física que permitiera inferir de manera razonable la comisión de los delitos relacionados.

Enrique Vargas Lleras se pronunció

Tras la situación, Enrique Vargas se pronunció a través de su cuenta de X, en la que aseguró lo siguiente:

“La estrategia de fabricar montajes en mi contra fracasó una vez más: no le funcionó a Petro ni a su amigo el exfiscal Montealegre. La justicia me dio la razón y archivó definitivamente la falsa denuncia que Eduardo Montealegre, como apoderado de su esposa Tania Hernández, interpuso contra mí y directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá“, dijo.

La decisión se conoció después de que la Superintendencia de Sociedades archivara las quejas administrativas relacionadas con la reunión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

.